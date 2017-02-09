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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам перед выходными

10.02.2017 12:40 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 10 февраля. 10 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0177 рубля (0,87%) до 2,026 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0098 рубля (0,51%) и составил 1,9028 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0067 рубля (0,21%) и составил 3,2336 белорусского рубля за 100 российских.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Они в пятницу растут благодаря рекордному импорту сырья в Китае и сокращению добычи ОПЕК. Котировки Brent достигли отметки 56 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 17,78 копейки, составив 58,8457 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 февраля. 10 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю. По итогам торгов...

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