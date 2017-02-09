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"МТБанк" вывел на рынок инновационный карточный продукт, который объединил все расчетные карты банка в одной
10.02.2017 13:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Белорусский "МТБанк" в партнерстве с международной платежной системой Mastercard вывел на рынок инновационный карточный продукт "ИКС Карта", который объединяет преимущества всех расчетных карт банка в одной.
Как сообщил на презентации продукта заместитель председателя правления "МТБанка" Игорь Бычек, "ИКС Карта" имеет две составляющие — мобильное приложение и пластиковую карточку. Теперь клиенты банка физически могут платить одной "ИКС Картой", а деньги будут списываться с других карточек "МТБанка". Например, на АЗС можно платить с "Автокарты", в гипермаркетах — с "Халвы", за границей — с карточки PayOkay. При этом на терминале клиент рассчитывается "ИКС Картой", а деньги списываются с той карты, которая выбрана в приложении.
В мобильном приложении отображается баланс каждой карты и история платежей. Телефоном с NFC (Near Field Communication) можно платить бесконтактным способом.
"Идея объединить все карточки в одну давно стала очевидной. Три года назад мы поняли, что digital-трансформация банка неизбежна, и начали к ней готовиться. Статистика прошлого года: 43% клиентов "МТБанка" носят в кошельке больше двух карт, а наша доля безналичного оборота в прошлом году составила 57%. Это говорит о том, что наши клиенты с каждым годом все чаще расплачиваются именно карточками. В то же время больше времени проводим в онлайн, где физический пластик не нужен вовсе. "ИКС Карта" — это первый шаг "МТБанка" в сторону digital-трансформации", — отметил Игорь Бычек.
"Современные платежные технологии помогают решать самые разные задачи быстрее, проще и удобнее. Мы в Mastercard активно работаем над тем, чтобы внедрять в Беларуси инновационные решения. "ИКС Карта" — пример такой инновации. Она открывает для держателей карт Mastercard больше преимуществ безналичной оплаты, в их числе бесконтактная оплата картой и смартфоном", — сказал вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России, Беларуси, Казахстане и Армении Алексей Метелкин.
Владельцы Android версии выше 4.4 с поддержкой NFC могут платить телефоном бесконтактным способом. Расплатиться таким способом можно везде, где принимают бесконтактную оплату Mastercard. Это 4 млн торговых площадок в 72 странах.
"ИКС Карту" можно заказать на сайте x-card.by. Карта бесплатная. Мобильное приложение работает на iOs и Android. "МТБанк" рассчитывает до конца года перевести 50% владельцев двух и более карточек на "ИКС Карту". Всего в настоящее время банком эмитировано около миллиона карточек.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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"МТБанк" вывел на рынок инновационный карточный продукт, который объединил все расчетные карты банка в одной
Минск, 10 февраля. Белорусский "МТБанк" в партнерстве с международной платежной системой Mastercard вывел на рынок инновационный карточный продукт "ИКС Карта",...
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