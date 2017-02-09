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В Витебской области продают акции пяти предприятий

10.02.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство промышленности подготовило для продажи потенциальным инвесторам в 2017 году акции пяти предприятий в Витебской области, принадлежащих государству.

В перечень вошли ОАО «Лантан» (государству принадлежит 100% акций), «Завод ПАК» (92,85%), «Завод «Эвистор» (99,93%), «Витебский приборостроительный завод» (здесь долю Республики Беларусь размером 59,6% продают одновременно с акциями города Витебска (1,3%)). Государство готово выйти из состава акционеров и полностью продать свою долю в уставных фондах этих предприятий.

Кроме того, акции ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» могут быть проданы основному акционеру — по индивидуальному проекту нормативного правового акта президента с заключением инвестиционного договора.

 
Теги: Витебск
 
 
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Акции к продаже подготовило Министерство промышленности.

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