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Минтруда рассказало, как изменят структуру зарплат бюджетников

10.02.2017 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения разработало предложения по изменению структуры заработной платы работников, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на итоговой коллегии ведомства в пятницу.

Он подчеркнул, что в системе оплаты труда бюджетников нужно дать больше свободы отраслям. Поэтому Минтруда предлагает уйти от централизованного регулирования оплаты труда, чтобы руководители — от министра до руководителя бюджетной организации — получили возможность стимулировать работников, исходя из конкретных отраслевых приоритетов и результатов их труда.

Минтруда рассказало, как изменят структуру зарплат бюджетников
© Sputnik Игорь Зарембо
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По его словам, предложения уже разработаны. "Предполагается, что в результате отмены многочисленных (до 32 видов) выплат упростится структура заработной платы, а у руководителей появится возможность применять наиболее эффективные методы стимулирования труда, пояснил первый замминистра", — сообщает БелТА.

Лобович заявил, что считает реальным достичь к концу года средней зарплаты по стране в 500 долларов в эквиваленте.

"Достижение в целом по республике к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере 500 долларов в коммерческих организациях возможно за счет эффективности хозяйствования и при условии достижения опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. В бюджетных — исходя из финансовых возможностей государства, а также изыскания внутренних возможностей организаций", — сказал первый замминистра.

Он пояснил, что эти резервы — оптимизация численности, наращивание внебюджетной деятельности и другие способы, Лобович также заметил, что последствия неофициальной работы и сокрытия доходов всегда не в пользу граждан.

"Нам надо больше разъяснять, что последствия неофициальной работы и сокрытия доходов — не в пользу гражданина. Такие люди не имеют права на государственное социальное страхование, а впоследствии — на трудовую пенсию, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — сказал первый замминистра.

 
Теги: Минск
 
 
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Многочисленные выплаты планируется отменить, это сделает структуру зарплат более простой, а у руководителей будет возможность более эффективно стимулировать...

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