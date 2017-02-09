МИНСК, 10 фев — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения разработало предложения по изменению структуры заработной платы работников, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на итоговой коллегии ведомства в пятницу.

Он подчеркнул, что в системе оплаты труда бюджетников нужно дать больше свободы отраслям. Поэтому Минтруда предлагает уйти от централизованного регулирования оплаты труда, чтобы руководители — от министра до руководителя бюджетной организации — получили возможность стимулировать работников, исходя из конкретных отраслевых приоритетов и результатов их труда.



© Sputnik Игорь Зарембо Повышающие коэффициенты к тарифной ставке: сколько получат бюджетники?

По его словам, предложения уже разработаны. "Предполагается, что в результате отмены многочисленных (до 32 видов) выплат упростится структура заработной платы, а у руководителей появится возможность применять наиболее эффективные методы стимулирования труда, пояснил первый замминистра", — сообщает БелТА .

Лобович заявил, что считает реальным достичь к концу года средней зарплаты по стране в 500 долларов в эквиваленте.

"Достижение в целом по республике к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере 500 долларов в коммерческих организациях возможно за счет эффективности хозяйствования и при условии достижения опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. В бюджетных — исходя из финансовых возможностей государства, а также изыскания внутренних возможностей организаций", — сказал первый замминистра.

Он пояснил, что эти резервы — оптимизация численности, наращивание внебюджетной деятельности и другие способы, Лобович также заметил, что последствия неофициальной работы и сокрытия доходов всегда не в пользу граждан.

"Нам надо больше разъяснять, что последствия неофициальной работы и сокрытия доходов — не в пользу гражданина. Такие люди не имеют права на государственное социальное страхование, а впоследствии — на трудовую пенсию, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — сказал первый замминистра.