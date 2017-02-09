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Ефимчик: отмена квот на текстиль дает нам уважение

10.02.2017 14:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Отмена квот на поставки белорусского текстиля в страны ЕС поднимает имидж отечественной продукции на новый уровень, заявил журналистам в пятницу глава концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик.

Ефимчик: отмена квот на текстиль дает нам уважение
© Sputnik / Виктор Толочко
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Квоты на поставку белорусского текстиля действовали с 1993 года, в феврале 2017 года они были отменены.

"Снятие барьеров дает элементарное уважение. Для нас отсутствие ограничений — это своего рода карт-бланш. Ведь бизнес — есть бизнес, он всегда считает риски. А когда тебе говорят: у него есть квота, ограничение, значит, риски удваиваются. Зачем мне развивать бизнес, если я знаю, что ты потенциально небезопасен. А вдруг у тебя не хватит квоты, и ты не выполнишь мой заказ. Везде сразу штрафные санкции", — объяснил Ефимчик.

По его словам, продукция белорусских предприятий легкой промышленности и на данный момент вполне серьезно представлена на европейском рынке.

"Наша обувь хорошо котируется, наши могилевские ткани котируются, готовые изделия, начиная с "Конте Спа" и заканчивая "Миловицей". Если говорить об Оршанском льнокомбинате, то сегодня в Европе, если разобраться, все, что связано со льном в той или иной мере, связано с Оршей: либо давали полуфабрикат, либо — готовый продукт, либо Орша оказывала содействие каким-то образом. Потому что Европа сегодня льняных тканей не производит, только волокно. На этом направлении мы серьезно присутствуем, и собираемся расширять свое присутствие", — сказал председатель концерна.

Между тем в ходе итоговой коллегии "Беллегпрома" Ефимчик напомнил, что до 85% экспортных поставок в 2016 году продавались в страны СНГ, из них львиная дола уходила в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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До 85% экспортируемой продукции "Беллегрома" продаются в страны СНГ, однако обувь, могилевские ткани и оршанский лен имеют большой потенциал на европейском рынке.

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