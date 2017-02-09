МИНСК, 10 фев – Sputnik. Создание предпосылок для обеспечения средней зарплаты на уровне 500 долларов США должно стать одной из основных задач для предприятий концерна на 2017 год, заявил на итоговой коллегии председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик.

"Озвученную цель следует рассматривать как индикативный ориентир. Рост заработной платы не должен превышать рост производительности труда. Соответственно необходимо – это касается каждого руководителя – принять все меры для создания финансовой основы для роста заработной платы. Это не просто лозунг. Надо в обязательном порядке обеспечить достойный уровень жизни наших сотрудников, иначе мы не сохраним коллективы", – заявил Ефимчик.

Некоторые предприятия, по его словам, уже достигли уровня зарплаты в 500 долларов, к примеру, на "Минском производственном кожевенном объединении" в Гатово средняя зарплата составляет 526 долларов в эквиваленте. Близки к этому показатели "Милавица", "Конте Спа" и другие.

"Однако, к сожалению, есть предприятия, и их 11%, где заработная плата вообще меньше 200 долларов. И это вызывает озабоченность", – отметил Ефимчик.

Чтобы достигнуть таких зарплатных показателей, предприятиям отрасли надо увеличить реализацию продукции как минимум на 50%, подчеркнул глава концерна.

"Некоторые могут подумать, страшная цифра. Но в 2011 году мы ее выполнили. Поэтому это достижимо", – подчеркнул он.

Итоговая коллегия "Беллегпрома" прошла в Национальной школе красоты и была посвящена в том числе 25-летию концерна.