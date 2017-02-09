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В Минске в первом полугодии планируется ряд белорусско-турецких экономических мероприятий

10.02.2017 15:07 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 10 февраля. В Минске в первом полугодии планируется  ряд белорусско-турецких мероприятий в сфере экономики. Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, вопросы подготовки к ним обсуждались 9 февраля на встрече посла Беларуси в Турции Андрея Савиных с заместителем министра экономики этой страны Хюсню Дилемре.

Стороны договорились активизировать работу по подготовке мероприятий, в числе которых 9-е заседание белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии, 3-е заседание двусторонней рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, а также очередное заседание белорусско-турецкого совета делового сотрудничества и приуроченного к нему бизнес-форума.

Как отметила пресс-служба, стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-турецкого сотрудничества в области торговли и инвестиций.

"Особое внимание уделено реализации договоренностей в экономической сфере, достигнутых в ходе официального визита президента Турции в Беларусь в ноябре 2016 года", — подчеркнули в пресс-службе.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 февраля. В Минске в первом полугодии планируется  ряд белорусско-турецких мероприятий в сфере экономики. Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси,...

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