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Эксперт: Нефть дешевле закупить в России, чем искать альтернативу

10.02.2017 15:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Снижение экспорта нефтепродуктов привело к падению ВВП.
 
Экспорт нефтепродуктов в 2016 году сократился на 23% (по сравнению с предыдущим годом) и составил 13 млн тонн. Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились примерно на 40% и составили порядка 4 млрд долларов.
 
Экспорт нефтепродуктов вырос в Украину - до 4,3 млн тонн, в Нидерланды - примерно на треть, в Польшу - в три раза.
 
А вот Россия по итогам 2016 года получила менее 300 тыс тонн нефтепродуктов - на 70% меньше, чем в 2015 году.
 
Россия в 2016 году изначально планировала поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, однако затем из-за газового долга Минска поставки были сокращены до 18 млн тонн за год.
 
"Альтернативная нефть" - слишком дорогое удовольствие
 
Экономист Лев Марголин считает, что проекты "альтернативной нефти" нереалистичны - дешевле окажутся поставки нефти из России железнодорожным транспортом.
 
- Как сказалось на белорусской экономике сокращение доходов от экспорта нефтепродуктов?
 
- По некоторым расчетам, главной причиной падения ВВП и является снижение переработки и экспорта нефти. Правительство рассчитывало, имея, видимо, определенные основания, что до такого падения ВВП в 2016 году не произойдет. Но последовало сокращение поставок нефти в третьем и четвертом кварталах, что вызвало падение экспорта, а в результате привело к падению ВВП. 
 
- Лукашенко во время "Большого разговора с президентом" заявил, что РФ уже сократила поставки нефти до 16 миллионов тонн, и готова урезать до 12 миллионов. И упомянул, что Беларусь уже подала иск в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. Хотя Министерство юстиции, как оказалось, не готовило подобного иска. Лукашенко озвучил реалистичный сценарий либо озвучил свои тайные страхи?
 
- О реалистичности такого сценария говорить не приходится, поскольку здесь не требуется законодательных решений: Путин скажет - поставки нефти урежут. А он еще больше десяти лет назад говорил, что внутренняя потребность Беларуси в нефтепродуктах составляет 6 миллионов тонн - все остальное идет на экспорт; мы можем обеспечить братской стране внутренние потребности, а дальше пусть крутятся, как хотят. Не исключено, что если Беларусь и дальше будет сопротивляться погашению задолженности за газ, будет по-прежнему платить по самостоятельно сниженной цене, не исключено, что Россия действительно прибегнет к такому ассиметричному способу воздействия. 
 
- Насколько реалистичен сценарий "альтернативной нефти"?
 
- На мой взляд, такие сценарии нереалистичные. Дешевле закупать недостатующую нефть в России. Когда говорят о сокращении поставок нефти, то речь идет о нефтепроводах, а другие виды поставок (например, железнодорожным транспортом) не ограничены. Однако поставка нефти тем же железнодороным транспортом выходит дороже. На мой взгляд, даже поставка нефти по железной дороге из России окажется дешевле, чем поставки из Ирана или Азербайджана. "Альтернативные поставки нефти" имеют, скорее, политическое значение, чем экономическое.
 
Мы помним попытки поставок нефти из Венесуэлы, Азербайджана, но реальной экономической пользы от этого страна не получит.
 
Альтернативу надо было искать еще 20 лет назад, когда возникла идея Балто-Черноморского коллектора, который мог бы решить проблемы с нефтью и Беларуси, и Украины, и стран Балтии. Но тогда, к сожалению, эту идею не реализовали, и мы попали в стопроцентную зависимость от России. Чисто наша вина. 
 
Теги: Минск
 
 
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Снижение экспорта нефтепродуктов привело к падению ВВП.  

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