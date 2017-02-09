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Кобяков: эмиссионное печатание денег - не более чем прошедший этап в истории
10.02.2017 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков.
«Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Это уже прошедший определенный этап в истории, не более того. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе. Спор был лишь в том, чуть быстрее или чуть медленнее осуществлять те или иные изменения параметров, которые характеризуют денежно-кредитную политику», — заявил премьер-министр.
По его словам, в докладах правительства, Национального банка, докладах экспертов, которые присутствовали на совещании, отмечалось, что тенденция по закреплению позиций, связанных с макроэкономической стабилизацией, ощущается самым реальным образом.
Ряд экспертов высказывали мнение о том, что надо стараться побыстрее приблизить ставки по вновь выдаваемым кредитам для реального сектора экономики к достигнутым параметрам инфляции. «На этот счет есть резон у другой группы экспертов, которые считают, что должны сформироваться не только предпосылки, связанные с инфляцией, а и по другим параметрам, от которых зависят процентные ставки по кредитам», — сказал Андрей Кобяков.
«Поэтому была принята общая позиция, что по мере созревания предпосылок, которые будут позволять проводить адекватное снижение, будет проводиться соответствующая денежно-кредитная политика», — заявил премьер-министр.
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"Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Это уже прошедший определенный этап в истории, не более того. Все...
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