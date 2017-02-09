В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков: Эмиссионное печатание денег — прошедший этап "Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси, — цитирует премьера государственное агентство . — Все...

"Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси, — цитирует премьера государственное агентство . — Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Это уже прошедший определенный этап в истории, не более того. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе". "Спор был лишь в том, чуть быстрее или чуть медленнее осуществлять те или иные изменения параметров, которые характеризуют денежно-кредитную политику", — сообщил Кобяков. По его словам, в докладах правительства, Национального банка и в докладах экспертов, которые присутствовали на совещании, отмечалось, что тенденция по закреплению позиций, связанных с макроэкономической стабилизацией, ощущается самым реальным образом. Ряд экспертов высказывали мнение о том, что надо стараться побыстрее приблизить ставки по вновь выдаваемым кредитам для реального сектора экономики к достигнутым параметрам инфляции. "На этот счет есть резон у другой группы экспертов, которые считают, что должны сформироваться не только предпосылки, связанные с инфляцией, а и по другим параметрам, от которых зависят процентные ставки по кредитам", — рассказал глава правительства. "Была принята общая позиция, что по мере созревания предпосылок, которые будут позволять проводить адекватное снижение, будет проводиться соответствующая денежно-кредитная политика", — добавил Кобяков. На совещание помимо членов правительства была приглашена "небольшая группа экспертов", сообщала ранее пресс-служба президента. "С одной стороны — это люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично", — отметил Лукашенко, открывая совещание. Судя по кадрам, которые транслировали государственные телеканалы, помимо действующих чиновников правительства, парламента и Администрации президента на совещании присутствовали экс-руководители Нацбанка Петр Прокопович и Надежда Ермакова (Прокопович сейчас возглавляет Совет по развитию предпринимательства при президенте, Ермакова — председатель наблюдательного совета ОАО "Банк БелВЭБ"), экс-министр экономики Владимир Шимов (ныне — ректор Белорусского государственного экономического университета), бывшие заместители председателя правления Нацбанка Юрий Алымов и Николай Лузгин. Лукашенко в начале мероприятия отметил, что при определении направлений развития экономики в Беларуси уже испробовали различные методы и подходы. "И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия. Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны — либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы", — сказал президент. По его словам, "экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора". "Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным — без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали", — заявил глава государства. При этом он подчеркнул: "Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата".