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Новые инструменты кредитования жилья появятся в Беларуси
10.02.2017 16:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков анонсировал принятие мер по активизации ситуации в строительном комплексе.
В пятницу у президента Беларуси состоялось совещание об актуальных вопросах развития национальной экономики, участие в нем принимал и Кобяков.
"Есть еще проблемы в строительном комплексе, связанные с тем, что идет оптимизация строительства жилья, прежде всего с государственной поддержкой. Но в ближайшее время будут предложены новые инструменты, которые позволят вовлечь большее число банков и граждан в строительный процесс", — заявил премьер-министр по итогам совещания. Его слова приводит
Кобяков отметил, что на совещании также обсуждалась тема развития индивидуального жилищного строительства. "Это направление будет всемерно поддерживаться в стране", — сказал он.
В текущем году в Беларуси льготное кредитование жилищного строительства осуществляют Беларусбанк и Белагропромбанк в рамках установленных правительством лимитов. Белагропромбанк начал выдачу льготных кредитов в феврале и за три дня полностью выбрал установленный лимит, за исключением суммы, которая резервируется на кредиты для воинов-интернационалистов.
Беларусбанк начал выдачу кредитов на минувшей неделе, в первую очередь были розданы кредиты очередникам в Минске, в некоторых регионах заявки поданы пока не полностью.
Кредитование граждан на жилищные цели на коммерческих условиях осуществляют некоторые белорусские банки, однако ставки по этим кредитам достаточно высоки.
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Глава правительства заявил о том, что в стране планируется вовлечь еще больше банков и граждан в жилищное строительство.
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