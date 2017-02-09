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Новые инструменты кредитования жилья появятся в Беларуси

10.02.2017 16:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков анонсировал принятие мер по активизации ситуации в строительном комплексе.

В пятницу у президента Беларуси состоялось совещание об актуальных вопросах развития национальной экономики, участие в нем принимал и Кобяков.

"Есть еще проблемы в строительном комплексе, связанные с тем, что идет оптимизация строительства жилья, прежде всего с государственной поддержкой. Но в ближайшее время будут предложены новые инструменты, которые позволят вовлечь большее число банков и граждан в строительный процесс", — заявил премьер-министр по итогам совещания. Его слова приводит БелТА.

Кобяков отметил, что на совещании также обсуждалась тема развития индивидуального жилищного строительства. "Это направление будет всемерно поддерживаться в стране", — сказал он.

В текущем году в Беларуси льготное кредитование жилищного строительства осуществляют Беларусбанк и Белагропромбанк в рамках установленных правительством лимитов. Белагропромбанк начал выдачу льготных кредитов в феврале и за три дня полностью выбрал установленный лимит, за исключением суммы, которая резервируется на кредиты для воинов-интернационалистов.

Беларусбанк начал выдачу кредитов на минувшей неделе, в первую очередь были розданы кредиты очередникам в Минске, в некоторых регионах заявки поданы пока не полностью.

Кредитование граждан на жилищные цели на коммерческих условиях осуществляют некоторые белорусские банки, однако ставки по этим кредитам достаточно высоки.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава правительства заявил о том, что в стране планируется вовлечь еще больше банков и граждан в жилищное строительство.

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