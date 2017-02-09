В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS предлагает доступное решение для систем водоснабжения дома, полива и ирригации В феврале 2017 года компания GRUNDFOS выводит на рынок новую серию насосов NS для ирригации земель. Насосы эти решат одну из главных проблем в области водоснабжения...

В феврале 2017 года компания GRUNDFOS выводит на рынок новую серию насосов NS для ирригации земель. Насосы эти решат одну из главных проблем в области водоснабжения фермерских хозяйств. Речь идет о создании повышенного давления при устройстве полива через распылительные головки. Оборудование обеспечивает напор до 62 метров и расход до 39 кубометров в час, чего хватит для обеспечения водой почти 1 гектара земли. Спринклерные установки получили большое распространение в Израиле, где они применяются на относительно небольших сельскохозяйственных участках для орошения картофеля, капусты, зелёных культур и моркови. В России подобные технологии обретают популярность в южных регионах. В Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Ставрополье. Однако при устройстве таких оросительных систем фермерские хозяйства часто сталкиваются с невозможностью создания в сети достаточного напора и расхода.Вода на каждый спринклер должна подаваться под давлением не менее 2 атмосфер, чего сложно добиться по причине ограничения напора в сети водоснабжения. В итоге российским фермерам приходится искать нестандартные решения. От использования пожарного оборудования до приобретения дорогостоящих дождевальных машин.Насущную проблему решила компания GRUNDFOS, выпустив насос NS для систем полива с распылителями. Оборудование поддерживает высокий напор и расход и работает с чистыми неагрессивными жидкостями без твердых частиц и волокон. Линейка NS стала ответом на актуальные запросы рынка, касающиеся оборудования для орошения в агропромышленном комплексе и частных фермерских хозяйствах.Инженеры GRUNDFOS создали не просто качественное и надежное, но и доступное оборудование для сельскохозяйственных работ. Насосы изготавливаются из чугуна и композита, что обеспечивает им долгий и беспроблемный срок службы и при этом позволяет существенно снизить цену в сравнении с аналогами из нержавеющей стали, комментирует Екатерина Семенова, инженер департамента бытового оборудования компании ГРУНДФОС.Модели NS сконструированы для длительной и бесперебойной службы даже в самых жестких условиях эксплуатации. В каждой из однофазных моделей имеются тепловое реле защиты и конденсатор. Кроме того, в комплект входит полутораметровый кабель с вилкой SCHUKO. Дополнительно надежность и долговечность повышают ротор и смазанные шариковые подшипники.Оборудование перекачивает жидкости с температурой от 0 до 35 градусов. Номинальная мощность насосов от 0,65 до 4,55 киловатта, расход до 39 кубометров в час, напор до 62 метров, рабочее давление 6 и 8 бар. Конструктивно в линейке доступны модели с одним и двумя рабочими колесами.www.grundfos.ru