В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автоматизация расчета толщины теплоизоляции оборудования и трубопроводов Принимая решение по техническому изолированию оборудования и трубопроводов, ведя расчет изоляции, приходится учитывать разнообразие целей изолирования и...

Принимая решение по техническому изолированию оборудования и трубопроводов, ведя расчет изоляции, приходится учитывать разнообразие целей изолирования и использовать различные методы. При этом каждый из методов не только требует различных исходных данных по климатическим условиям расположения объекта, но и имеет несколько методик расчета. Такой тип расчета может быть реализован только с помощью специального программного обеспечения.Однако вопросы проектирования довольно специфичны и сложны, поэтому не полностью охвачены программным обеспечением. Кроме того, для использования результатов подобных расчетов в проекте программное обеспечение должно быть сертифицировано на соответствие расчетных алгоритмов требованиям нормативных документов. Организации по сертификации программного обеспечения в строительстве можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно поэтому компания ROCKWOOL совместно с компанией НТП Трубопровод разработала программу для автоматизации расчета толщины теплоизоляции оборудования и трубопроводов.Ее использование представляет пять ключевых преимуществ. Прежде всего, данная программа сертифицирована на соответствие расчетных алгоритмов требованиям нормативных документов. Она позволяет сократить время работы проектировщика и при этом повысить точность расчета. Основной целью разработки программы является обеспечение выполнения экспресс-расчетов толщины теплоизоляции для решения оперативных вопросов или проверки принятых проектных решений.Такой подход повышает скорость проектирования, при этом точность расчета остается на высоком уровне.Кроме того, программа совершенно бесплатная.Вдобавок, для ее использования не требуется специального обучения. Она используется специалистами, ведущими расчет, и теми, кто проверяет и оценивает принятые при проектировании решения. Немаловано, что предусмотрена возможность экспорта полученных данных в основной программный продукт, называемый Изоляция, с составлением полных спецификаций материалов, техномонтажных ведомостей и объемов работ установленного образца.www.rockwool.ru