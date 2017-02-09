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Пришедшие на праздник Mile пытались поджечь утеплители ROCKWOOL
10.02.2017 13:39 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
1 февраля 2017 года минский строительный гипермаркет Mile отпраздновал свой день рождения. Магазины этой сети всегда поражают своей огромной площадью и широтой ассортимента. Промоутерам было где развернуться, чтобы рассказать посетителям о негорючих свойствах продукции ROCKWOOL и ответить на интересующие их вопросы. Впрочем, слова были лишними. Любой желающий мог сам убедиться в огнестойкости утеплителя. Поднося руку к обратной стороне поджигаемого обычной горелкой материала, посетители вообще не ощущали нагрева поверхности. Это помогло им воочию убедиться в том, что установка теплоизоляции из каменной ваты ROCKWOOL обеспечивает пожарную безопасность дома. Также посетители смогли удостовериться в том, что все плиты ROCKWOOL влагоустойчивы, самостоятельно опустив образец в миску с водой. После извлечения его из воды с материала лишь скатывались капли. Сама же увлажняемая плита оставалась сухой, при этом не теряя ни одного из своих свойств.
Пришедшие на праздник традиционно интересовалисьпопулярным продуктом ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Материал имеет структуру с хаотично расположенными волокнами и поддерживает стабильную температуру в помещении летом и зимой. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК полюбились дачникам благодаря тому, что они легко монтируются, плотно прилегают к конструкции и надолго сохраняют свои теплозащитные свойства, а за счет компрессии достигается ощутимая выгода при перевозке и хранении материала.
Городские жители также проявили интерес к акустическим решениям ROCKWOOL, но многих сначала останавливали опасения, что звукоизоляция будет скрадывать пространство и без того малогабаритных квартир. Экспертам ROCKWOOL было чем порадовать посетителей. Представитель компании рассказал о новинке, поставки которой начнутся уже совсем скоро. Это новое решение для звукопоглощения, Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Его толщина всего 27 миллиметров, и это способствует максимальной экономии полезного пространства помещения.
Новинка обладает оптимальным соотношением плотности и толщины, что позволяет продукту наиболее эффективно выполнять функцию звукопоглощения в самых малогабаритных квартирах и офисах.При этом материал из негорючей каменной ваты абсолютно безопасен и может применяться в детских комнатах и медицинских кабинетах. Испытания подтвердили, что Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ прекрасно справляется с поглощением воздушного шума, а именно, звуков высоких и средних частот. Это, например, лай собаки, человеческая речь или музыка.
www.rockwool.by
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1 февраля 2017 года минский строительный гипермаркет Mile отпраздновал свой день рождения. Магазины этой сети всегда поражают своей огромной площадью и широтой...
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