В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пришедшие на праздник Mile пытались поджечь утеплители ROCKWOOL 1 февраля 2017 года минский строительный гипермаркет Mile отпраздновал свой день рождения. Магазины этой сети всегда поражают своей огромной площадью и широтой...

1 февраля 2017 года минский строительный гипермаркет Mile отпраздновал свой день рождения. Магазины этой сети всегда поражают своей огромной площадью и широтой ассортимента. Промоутерам было где развернуться, чтобы рассказать посетителям о негорючих свойствах продукции ROCKWOOL и ответить на интересующие их вопросы. Впрочем, слова были лишними. Любой желающий мог сам убедиться в огнестойкости утеплителя. Поднося руку к обратной стороне поджигаемого обычной горелкой материала, посетители вообще не ощущали нагрева поверхности. Это помогло им воочию убедиться в том, что установка теплоизоляции из каменной ваты ROCKWOOL обеспечивает пожарную безопасность дома. Также посетители смогли удостовериться в том, что все плиты ROCKWOOL влагоустойчивы, самостоятельно опустив образец в миску с водой. После извлечения его из воды с материала лишь скатывались капли. Сама же увлажняемая плита оставалась сухой, при этом не теряя ни одного из своих свойств.Пришедшие на праздник традиционно интересовалисьпопулярным продуктом ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Материал имеет структуру с хаотично расположенными волокнами и поддерживает стабильную температуру в помещении летом и зимой. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК полюбились дачникам благодаря тому, что они легко монтируются, плотно прилегают к конструкции и надолго сохраняют свои теплозащитные свойства, а за счет компрессии достигается ощутимая выгода при перевозке и хранении материала.Городские жители также проявили интерес к акустическим решениям ROCKWOOL, но многих сначала останавливали опасения, что звукоизоляция будет скрадывать пространство и без того малогабаритных квартир. Экспертам ROCKWOOL было чем порадовать посетителей. Представитель компании рассказал о новинке, поставки которой начнутся уже совсем скоро. Это новое решение для звукопоглощения, Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Его толщина всего 27 миллиметров, и это способствует максимальной экономии полезного пространства помещения.Новинка обладает оптимальным соотношением плотности и толщины, что позволяет продукту наиболее эффективно выполнять функцию звукопоглощения в самых малогабаритных квартирах и офисах.При этом материал из негорючей каменной ваты абсолютно безопасен и может применяться в детских комнатах и медицинских кабинетах. Испытания подтвердили, что Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ прекрасно справляется с поглощением воздушного шума, а именно, звуков высоких и средних частот. Это, например, лай собаки, человеческая речь или музыка.www.rockwool.by