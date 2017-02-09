Ведомство предлагает упростить выплату зарплат, отменив 32 вида выплат, а отраслям дать больше свободы.

подписано отраслевое соглашение между Министерством труда и социальной защиты и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 2017 – 2019 годы, которое закрепило договоренности по оплате труда и жизненному уровню работников, охране труда, условиям труда и отдыха, а также гарантии занятости и договоренности в части вопросов социального партнерства. Сегодняотраслевое соглашение между Министерством труда и социальной защиты и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 2017 – 2019 годы, которое закрепило договоренности по оплате труда и жизненному уровню работников, охране труда, условиям труда и отдыха, а также гарантии занятости и договоренности в части вопросов социального партнерства.

Минтруда предлагает уйти от централизованного регулирования оплаты труда и дать руководителям право стимулировать работников, исходя из конкретных отраслевых приоритетов и результатов их труда.

"Предполагается, что в результате отмены многочисленных (до 32 видов) выплат упростится структура заработной платы, а у руководителей появится возможность применять наиболее эффективные методы стимулирования труда", - заявил первый заместитель Министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, поставивший свою подпись под соглашением.

Чиновник считает реальным увеличить среднюю зарплату до 500 долларов - за счет оптимизации штата или поиска внебюджетных источников финансирования. В коммерческих структурах решающим станет соотношение роста производительности труда и зарплаты.

цитирует СТВ Лобовича. "Производительность труда превыше всего. И только эффективное управление, эффективная работа предприятий реального сектора, взвешенная политика в оптимизации штатной численности, в бюджетном секторе в первую очередь, зарабатывание денег (это внебюджетная деятельность) позволит нам обеспечить уровень", -СТВ Лобовича.

В 2017 году сохранится и контроль над своевременными выплатами заработной платы, а также детских пособий, по которым, к слову, на данный момент задолженности нет. Этот вопрос на особом контроле в Министерстве. Пособия получает почти каждый третий ребенок в стране. Всего на выплаты такого рода в 2016 году в стране затратили около 2% ВВП.

Александр Лукашенко поручил новому составу своей администрации во что бы то ни стало обеспечить в 2017 году населению среднюю зарплату в 500 долларов . В конце декабряпоручил новому составу своей администрации во что бы то ни стало обеспечить в 2017 году населению

Наталья Кочанова объявила , что по В конце января на встрече с коллективом Слуцкого сахарорафинадного завода глава президентской администрации, что по Минску средняя зарплата уже перевалила за вожделенные "по пятьсот".