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Минтруда выдало собственный рецепт "всем по пятьсот"

10.02.2017 16:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Ведомство предлагает упростить выплату зарплат, отменив 32 вида выплат, а отраслям дать больше свободы.
 
Сегодня подписано отраслевое соглашение между Министерством труда и социальной защиты и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 2017 – 2019 годы, которое закрепило договоренности по оплате труда и жизненному уровню работников, охране труда, условиям труда и отдыха, а также гарантии занятости и договоренности в части вопросов социального партнерства. 
 
Минтруда предлагает уйти от централизованного регулирования оплаты труда и дать руководителям право стимулировать работников, исходя из конкретных отраслевых приоритетов и результатов их труда.
 
"Предполагается, что в результате отмены многочисленных (до 32 видов) выплат упростится структура заработной платы, а у руководителей появится возможность применять наиболее эффективные методы стимулирования труда", - заявил первый заместитель Министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, поставивший свою подпись под соглашением.
 
Чиновник считает реальным увеличить среднюю зарплату до 500 долларов - за счет оптимизации штата или поиска внебюджетных источников финансирования. В коммерческих структурах решающим станет соотношение роста производительности труда и зарплаты.
 
"Производительность труда превыше всего. И только эффективное управление, эффективная работа предприятий реального сектора, взвешенная политика в оптимизации штатной численности, в бюджетном секторе в первую очередь, зарабатывание денег (это внебюджетная деятельность) позволит нам обеспечить уровень", - цитирует СТВ Лобовича.
 
В 2017 году сохранится и контроль над своевременными выплатами заработной платы, а также детских пособий, по которым, к слову, на данный момент задолженности нет. Этот вопрос на особом контроле в Министерстве. Пособия получает почти каждый третий ребенок в стране. Всего на выплаты такого рода в 2016 году в стране затратили около 2% ВВП.
 
В конце декабря Александр Лукашенко поручил новому составу своей администрации во что бы то ни стало обеспечить в 2017 году населению среднюю зарплату в 500 долларов.
 
В конце января на встрече с коллективом Слуцкого сахарорафинадного завода глава президентской администрации Наталья Кочанова объявила, что по Минску средняя зарплата уже перевалила за вожделенные "по пятьсот".
 
Средняя начисленная зарплата в декабре 2016 года составила Br801.6 - увеличилась на Br84.0 по сравнению с ноябрем. А "чистая" средняя медианная зарплата в Беларуси составляет $250.
 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство предлагает упростить выплату зарплат, отменив 32 вида выплат, а отраслям дать больше свободы.  

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