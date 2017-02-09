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Минтруда выдало собственный рецепт "всем по пятьсот"
10.02.2017 16:49 — Новости Экономики | БДГ
Ведомство предлагает упростить выплату зарплат, отменив 32 вида выплат, а отраслям дать больше свободы.
Сегодня
Минтруда предлагает уйти от централизованного регулирования оплаты труда и дать руководителям право стимулировать работников, исходя из конкретных отраслевых приоритетов и результатов их труда.
"Предполагается, что в результате отмены многочисленных (до 32 видов) выплат упростится структура заработной платы, а у руководителей появится возможность применять наиболее эффективные методы стимулирования труда", - заявил первый заместитель Министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, поставивший свою подпись под соглашением.
Чиновник считает реальным увеличить среднюю зарплату до 500 долларов - за счет оптимизации штата или поиска внебюджетных источников финансирования. В коммерческих структурах решающим станет соотношение роста производительности труда и зарплаты.
"Производительность труда превыше всего. И только эффективное управление, эффективная работа предприятий реального сектора, взвешенная политика в оптимизации штатной численности, в бюджетном секторе в первую очередь, зарабатывание денег (это внебюджетная деятельность) позволит нам обеспечить уровень", -
В 2017 году сохранится и контроль над своевременными выплатами заработной платы, а также детских пособий, по которым, к слову, на данный момент задолженности нет. Этот вопрос на особом контроле в Министерстве. Пособия получает почти каждый третий ребенок в стране. Всего на выплаты такого рода в 2016 году в стране затратили около 2% ВВП.
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Средняя начисленная
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Ведомство предлагает упростить выплату зарплат, отменив 32 вида выплат, а отраслям дать больше свободы.
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