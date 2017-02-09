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Калинин: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться

10.02.2017 16:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Стоимость услуг ЖКХ должна соответствовать доходам населения, заявил журналистам по итогам коллегии профильного ведомства заместитель премьер-министра республики Анатолий Калинин.

Калинин: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться
© Sputnik/ Роман Шантар
МинЖКХ: товарищества не смогут вписывать в жировки свои "хотелки"

Стоимость "коммуналки" была увеличена в Беларуси в конце декабря минувшего года решением Совмина, затем и областные исполкомы, а также столичная мэрия установили свои тарифы на ЖКУ. По расчетам правительства, общая сумма в жировке выросла в среднем на 11 рублей.

"В нашей стране глава государства проводит политику внимательного отношения к населению. И стоимость коммунальных услуг должна соответствовать доходам. Если доходы растут, есть основания повысить, в противном случае – нет", – заявил Калинин.

Вице-премьер отметил, что требование главы государства избегать потрясений на пути к окупаемости услуг ЖКХ было выполнено без потрясений. "Никаких потрясений не будет", – подчеркнул он. 

Основная задача на текущий год, отметил Калинин, заключается в повышении эффективности и снижения затрат на оказание услуг ЖКХ.

"Резервы у нас огромные. Большая работа проведена в 2016 году, в 2017-м предстоит еще больше сделать для снижения затрат", – сказал он. 

По словам вице-премьера, в ближайшее время запланировано совещание у президента Александра Лукашенко по итогам деятельности сферы ЖКХ, а также опыту Минска по реформированию данной системы.

"Мы готовимся серьезно к совещанию, должны показать новые рубежи, на которые ориентировано правительство и Минский горисполком. Есть много положительного, но есть и недостатки", – добавил Калинин. 

Население интересует вопрос качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, подчеркнул Калинин.

"По статистике, за 2016 год снижение обращений по вопросам качества услуг было всего лишь на 1,5%. Мы видим, что еще много работы. Мы в начале пути по повышению эффективности и качества в сфере ЖКУ", – заключил вице-премьер, его слова привела БелТА

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Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси потребовал, чтобы никаких потрясений в сфере жилищно-коммунальных услуг не было.

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