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В рамках ЕАЭС к 2021 году планируется создать биржевые площадки по торговле газом, нефтью и нефтепродуктами

10.02.2017 17:09 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 10 февраля. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2021 году планируется создать биржевые площадки по торговле газом, нефтью и нефтепродуктами.

Как сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), вопрос обсуждался на рабочей встрече члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Адамкула Жунусова с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолием Голомолзиным 10 февраля в Москве.

Жунусов напомнил, что к 2025 году в странах ЕАЭС должны быть сформированы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что эта задача будет реализована в несколько этапов. В компетенции ЕЭК — решение задачи по обеспечению технологической готовности запуска в 2025 году этих общих рынков, отметил министр.

В свою очередь Голомолзин представил опыт российского антимонопольного ведомства по запуску биржевой торговли. Речь шла о взаимодействии между ФАС России и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа", которое осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве и на площадке биржевого комитета, созданного для повышения прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы недискриминационного доступа экспортеров государств — членов союза к услугам инфраструктуры морских портов и разработка проекта дорожной карты для реализации основных направлений и этапов согласованной транспортной политики.

Заместитель руководителя ФАС России сообщил, что антимонопольная служба разработала проект постановления правительства РФ о правилах недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах. В документе прописаны обязанности субъектов естественной монополии по предоставлению потребителям недискриминационного доступа к услугам в портах, существенные условия договоров на услуги и перечень информации, которую должны раскрыть субъекты естественной монополии.

Жунусов сообщил, что для гармонизации законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий комиссия готовит проект дорожной карты. В ней будут отражены основные шаги, способствующие дальнейшей интеграции в этой сфере. Документом запланирована научно-исследовательская работа, которая инвентаризирует действующие нормативные правовые акты всех уровней в странах ЕАЭС. При этом будет учтен международный опыт по гармонизации сфер естественных монополий.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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