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Кобяков: ситуация в экономике Беларуси в 2017 году ожидается значительно лучше 2016-го

10.02.2017 17:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Ситуация в экономике Беларуси в 2017 году ожидается значительно лучше 2016-го. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков.

«Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки, — заявил премьер-министр. — Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 2015 года».

Андрей Кобяков отметил, что немного отставала деревообработка, но и в этой отрасли однозначно просматривалась тенденция на восстановление объемов. «Я уверен, что это уже фактически в 2017 году произойдет. Были проблемы у нефтехимической отрасли в связи с известными ограничениями по поставкам и объемам перерабатываемой нефти. Все остальные — машиностроение, легкая, пищевая промышленность — находятся на подъеме», — сказал премьер министр. По предварительной статистической информации, темпы роста промышленного производства в январе нынешнего года составили 105,9% к уровню января 2016 года.

Кроме того, финансовое положение субъектов хозяйствования по итогам 2016 года оказалось заметно лучшим по отношению к 2015 году. Значительно сократилось количество убыточных организаций, чистая прибыль по совокупности выросла в полтора раза.

«Такие здоровые ростки, которые являются предвестниками нормального экономического роста, формируются в экономике», — отметил Андрей Кобяков. Он также упомянул о снижении процентных ставок по кредитам, инфляции, стабильной ситуации на валютном рынке.

«Плюс ко всему есть предпосылки, что и рынок у наших основных торговых партнеров тоже имеет тенденцию на улучшение», — сказал премьер-министр.

Что касается достижения поставленной цели по уровню средней зарплаты в стране, Андрей Кобяков подчеркнул, что эта задача будет решаться без разгона внутреннего спроса эмиссионным способом. «Это недопустимо и с этим по итогам согласились все участники совещания. Она (зарплата. — Прим. БЕЛТА) должна быть заработана за счет роста производства, экспорта, роста производительности труда, оптимизации численности там, где произошла модернизация. Но эта оптимизация должна быть социально ответственной за счет создания новых рабочих мест», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что при требовании создать в стране в течение года не менее 50 тыс. новых рабочих мест, правительство поставило задачу создать 70 тыс. таких рабочих мест, чтобы в максимальной степени задействовать трудовой и производственный потенциал, который в том числе позволит выйти на обозначенные параметры по заработной плате.

 
 
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"Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня...

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