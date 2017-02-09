МИНСК, 10 фев — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, курирующий от белорусской стороны ход нефтегазовых переговоров с Россией, прибыл в Москву, сообщил Sputnik пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.

По его словам, тематикой переговоров станут "вопросы белорусско-российского сотрудничества".

"Правительственная делегация во главе с Владимиром Ильичом Семашко отправилась сегодня в Москву. Это обычная рабочая командировка. В распоряжении премьер-министра о командировании указано, что она продлится до 12 февраля", — сказал агентству пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Между тем, в пятницу, согласно своему рабочему графику, Семашко должен был принимать участие в заседании итоговой коллегии концерна "Беллегпром".

Однако перед началом заседания коллегии глава концерна Николай Ефимчик сообщил, что Семашко на коллегии присутствовать не сможет.

"К сожалению, произошла нестандартная ситуация. Владимир Ильич Семашко не может присутствовать, он вылетел в Москву и приносит свои извинения", — сказал Ефимчик, открывая заседание коллегии.

Со своей стороны присутствовавший на заседании представитель от Совмина уточнил, что Семашко вылетел в Москву по приглашению российской стороны, и его отъезд был срочным.

Как ранее сообщал Sputnik, Москва и Минск уже больше года ведут нефтегазовый спор. Последние переговоры вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича в минувшую субботу прошли без результатов. Позднее Дворкович отмечал, что по тем предложениям, которые были предложены белорусской стороной, договориться не удалось. Тем не менее, в Москве ждут новых предложений белорусских коллег, а также полной оплаты Минском газового долга в размере 550 миллионов долларов.