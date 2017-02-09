На сайте Министерства промышленности появился список 19 госпредприятий, акции которых предлагаются к продаже в 2017 году. В этом списке помимо небольших предприятий, есть и три знаковые.



Фото: Николай Сусло, vayar.sml.by

Власти готовы расстаться с «Гродненским заводом торгового машиностроения», «Минским заводом отопительного оборудования», «Кораллом», «Лантаном», «Витебским приборостроительным заводом», «Брестский электромеханическим заводом» и другими подобными компаниями, продав всю свою долю.

Приватизация борисовского БАТЭ, минского «Горизонта» и «Гомсельмаша» подразумевает иные условия. Речь идет о продаже «до контрольного пакета акций стратегическому инвестору под конкретные инвестиционные проекты по индивидуальному проекту нормативного правового акта главы государства с заключением инвестдоговора». О других условиях продажи (цене, размере пакета акций% и т.д.) не сообщается.

Стоит отметить, что БАТЭ и «Горизонт» уже раньше фигурировали в подобных списках, но дело до заключения сделок недошло.

В конце прошлом года председатель Госкомитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев анонсировал разработку перечня предприятий по вхождению в их акционерный капитал китайских компаний. В их числе были БАТЭ, «Горизонт» и «Гомсельмаш». При этом руководитель Госкомимущества отметил, что рассматриваются возможности вхождения китайского капитала на самых разных условиях.

Данная форма сотрудничества призвана поспособствовать смене приоритетов в белорусско-китайском сотрудничестве, отмечает профильный чиновник. Пока Китай представляет Беларуси в основном связанные кредиты: под закупку китайского оборудования и привлечение китайских рабочих. Такая форма взаимодействия не устраивает официальный Минск. Фактически Беларусь спонсирует китайский экспорт. Сейчас власти хотят сделать ставку на инвестиционную модель сотрудничества. Реализовать эту модель оно намерено через вхождение китайских компаний в акционерный капитал белорусских предприятий. Недавно Александр Лукашенко одобрил привлечение несвязанного кредита на 100 млн долларов.

Собеседник отмечает, что привлечение инвесторов из Китая или «из стран Средней Азии» — «это давно напрашивавшаяся идея с „Горизонтом“. „Горизонт“ надо было оставить как историю. И продать давно условному LG. Но власти просто так не расстаются с советским наследием, поэтому получаем сейчас и не „Горизонт“, и не LG», — считает чиновник. «С БАТЭ примерно такая же картина. Борисовский завод ориентируется на Россию. Поэтому был интересен западным производителем в качестве опорной точки на рынке СНГ. Но не срослось. Сейчас под Борисовом строят завод „БелДжи“. Автомобили должны иметь высокую локализацию. Поэтому альянс с Китаем, я считаю, также волне возможен», — резюмирует эксперт.

«Гомсельмаш» в свое время хотел поглатить «Ростсельмаш». Беларусь также высказывала и обратное желание : купить российскую компанию. Однако в последнее время гомельский гигант пытается запартнерится с Китаем, наладив совместные сборочные производства комбайнов.