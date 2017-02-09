МИНСК, 10 фев – Sputnik. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович провел в пятницу встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Семашко, переговорный процесс между Беларусью и Россией продолжается, заявила помощник вице-премьера РФ Алия Самигуллина.



© Sputnik Виталий Тимкив Делегация РБ во главе с Семашко прибыла в Москву на переговоры

Семашко отправился в Москву днем 10 февраля . Как ранее сообщил Sputnik его пресс-секретарь Владислав Сычевич тема встречи – вопросы двухстороннего сотрудничества .

"Да, встреча была, переговоры продолжаются", – цитирует РИА Новости слова Самигуллиной.

До сих пор не известно, о чем именно говорили Семашко и Дворкович – стороны не раскрывают круг вопросов, обсужденных вице-премьерами.

Россия и Беларусь пока не урегулировали нефтегазовый спор – он длится с начала прошлого года, когда в республике заявили о несправедливой цене на газ. При этом РФ снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, увязав это решение с недоплатой за газ.