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Дворкович встретился с Cемашко, переговоры продолжаются
10.02.2017 19:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович провел в пятницу встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Семашко, переговорный процесс между Беларусью и Россией продолжается, заявила помощник вице-премьера РФ Алия Самигуллина.
© Sputnik Виталий Тимкив
Семашко
"Да, встреча была, переговоры продолжаются", – цитирует
До сих пор не известно, о чем именно говорили Семашко и Дворкович – стороны не раскрывают круг вопросов, обсужденных вице-премьерами.
Россия и Беларусь пока не урегулировали нефтегазовый спор – он длится с начала прошлого года, когда в республике заявили о несправедливой цене на газ. При этом РФ снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, увязав это решение с недоплатой за газ.
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До сих пор не известно, о чем именно говорили Семашко и Дворкович – стороны не раскрывают круг вопросов, обсужденных вице-премьерами.
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