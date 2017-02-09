﻿ Дворкович встретился с Cемашко, переговоры продолжаются. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дворкович встретился с Cемашко, переговоры продолжаются

10.02.2017 19:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович провел в пятницу встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Семашко, переговорный процесс между Беларусью и Россией продолжается, заявила помощник вице-премьера РФ Алия Самигуллина.

Дворкович встретился с Cемашко, переговоры продолжаются
© Sputnik Виталий Тимкив
Делегация РБ во главе с Семашко прибыла в Москву на переговоры

Семашко отправился в Москву днем 10 февраля. Как ранее сообщил Sputnik его пресс-секретарь Владислав Сычевич тема встречи – вопросы двухстороннего сотрудничества

"Да, встреча была, переговоры продолжаются", – цитирует РИА Новости слова Самигуллиной.

До сих пор не известно, о чем именно говорили Семашко и Дворкович – стороны не раскрывают круг вопросов, обсужденных вице-премьерами.

Россия и Беларусь пока не урегулировали нефтегазовый спор – он длится с начала прошлого года, когда в республике заявили о несправедливой цене на газ. При этом РФ снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, увязав это решение с недоплатой за газ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До сих пор не известно, о чем именно говорили Семашко и Дворкович – стороны не раскрывают круг вопросов, обсужденных вице-премьерами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минпром ищет инвестора для БАТЭ, "Горизонта" и "Гомсельмаша", но может продать меньше 50% акций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика