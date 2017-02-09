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Кремль: контактов между Путиным и Лукашенко в ближайшее время не планируется
10.02.2017 20:10 — Новости Экономики | Tut.by
Российский и белорусский президент в ближайщее время не планируют никаких контактов. Об этом, как пишет
«Но это достаточно оперативно возникает при необходимости. Но пока нет», — сообщил журналистам Песков. Он также добавил, что и по телефону главы государств после 3 февраля не общались.
Тем не менее, по словам Пескова, подготовка к заседанию ВГС Союзного государства РФ и Белоаруси, продолжается.
«ВГС будет, как только согласуются даты. Идет процесс согласования и мы надеемся, что какая- то ясность наступит. Но сама подготовка ВГС продолжается и согласование идет», — цитирует Пескова
Ранее, напомним, сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко
По словам Пескова, на встрече стороны планировали обсудить «вопросы энергетического сотрудничества».
Как стало известно 9 февраля, в Москву на переговоры «по вопросам белорусско-российского сотрудничества» отправилась правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко. О теме встречи ничего не сообщается. Известно лишь, что белорусы пробудут в российской столице до 12 февраля.
Пресс-секретарь российского вице-премьера Алия Самигуллина подтвердила ТАСС что сегодня Владимир Семашко встретился с Аркадием Дворковичем.
«Могу подтвердить, что встреча была, переговоры продолжаются», — сообщила Самигуллина.
Между Беларусью и Россией не решены разногласия в вопросах оплаты за энергорессурсы, а также поставок белорусского продовольствия на российский рынок.
По этим темам довольно резко высказался 3 февраля Александр Лукашенко во время
В ответ на это в Москве напомнили, что оказывали Беларуси помощь порой даже в ущерб себе и
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"Но это достаточно оперативно возникает при необходимости. Но пока нет", - сообщил журналистам Песков. Он также добавил, что и по телефону главы государств после 3...
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