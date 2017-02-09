Российский и белорусский президент в ближайщее время не планируют никаких контактов. Об этом, как пишет РИА Новости , 9 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



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«Но это достаточно оперативно возникает при необходимости. Но пока нет», — сообщил журналистам Песков. Он также добавил, что и по телефону главы государств после 3 февраля не общались.

Тем не менее, по словам Пескова, подготовка к заседанию ВГС Союзного государства РФ и Белоаруси, продолжается.

«ВГС будет, как только согласуются даты. Идет процесс согласования и мы надеемся, что какая- то ясность наступит. Но сама подготовка ВГС продолжается и согласование идет», — цитирует Пескова ТАСС .

Ранее, напомним, сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести отдельную встречу на полях саммита Союзного государства и обсудить на ней энергетическое сотрудничество. Как заявил газете « Известия » Дмитрий Песков, данная встреча может пройти в феврале.

По словам Пескова, на встрече стороны планировали обсудить «вопросы энергетического сотрудничества».

Как стало известно 9 февраля, в Москву на переговоры «по вопросам белорусско-российского сотрудничества» отправилась правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко. О теме встречи ничего не сообщается. Известно лишь, что белорусы пробудут в российской столице до 12 февраля.

Пресс-секретарь российского вице-премьера Алия Самигуллина подтвердила ТАСС что сегодня Владимир Семашко встретился с Аркадием Дворковичем.

«Могу подтвердить, что встреча была, переговоры продолжаются», — сообщила Самигуллина.

Между Беларусью и Россией не решены разногласия в вопросах оплаты за энергорессурсы, а также поставок белорусского продовольствия на российский рынок.

По этим темам довольно резко высказался 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом. Он раскритиковал цены , которые установила Россия за поставку энергоносителей. И предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора «за нанесение ущерба нашей стране».

В ответ на это в Москве напомнили, что оказывали Беларуси помощь порой даже в ущерб себе и призвали решать спорные вопросы «в спокойной манере путем деловых переговоров».