Бизнесмен и бывший акционер «Трайпл» Владимир Япринцев побывал в пятницу на «Открытом чемпионате Республики Беларусь на призы Президента» по самбо и представил проект интернет-портала «Мы родом из самбо». TUT.BY поговорил с бизнесменом о новом проекте, планах на бизнес и минском «Динамо».









Как рассказали партнеры Япринцева по проекту, интернет-портал «Мы родом из самбо» не имеет аналогов и будет объединять в себе новости всех федераций по этому виду спорта, собирать эксклюзивную информацию о личностях в мире самбо напрямую от них и обеспечивать возможность общения бывших и действующих самбистов. По словам одного из соавторов идеи о портале, сейчас готово только 5% от целой задумки проекта, которая намного масштабнее, чем имеющийся пока что сайт. Сам портал сегодня находится на стадии раскрутки и полностью его планируют запустить лишь в августе.

Несмотря на узконаправленность целевой аудитории, авторы «Мы родом из самбо» планируют привлечь пользователей, связанных не только с самбо, а также составить конкуренцию уже известным социальным сетям. В будущем проект может привлечь крупные денежные вложения и приобрести общественное влияние, считают его создатели.

Идейный вдохновитель проекта бизнесмен Владимир Япринцев объяснил суть портала как нечто ностальгическое и относящееся к более широким массам, чем мастера боевых искусств:

«Это родилось из души, это родилось из нашего сердца. Проект касается не только самбо, скорее той эпохи, где родилось самбо. Ведь самбо – это абсолютно советский вид спорта. Как только зародилась молодая страна СССР в 1917 году, так почти сразу появился вид спорта самбо. Поэтому все люди из того поколения, наши бабушки, дедушки, мы и наши дети, - они все в какой-то степени из самбо, - рассказал Япринцев. - Мы хотели, чтобы все люди, которые прошли эту школу, имели возможность друг с другом общаться, узнавать много друг о друге. Это что-то наподобие тех же «Одноклассников», но в более узком спектре людей, которых объединяет самбо. Но я и мое друзья не хотели бы, чтобы это было только самбо, в самбо входит и дзюдо, и бои без правил, и грэпплинг, и джиу-джитсу, и все единоборства».

Истоки такого стремления к общению и желание создать для себя отдельную площадку видятся в особенностях самбистского братства.

«Самбо сделало из нас людей, сделало нас личностями. Понятно, что не только самбо, но и любой вид спорта, который заставляет преодолевать себя. В первую очередь, свою лень, свою инертность и делает из тебя человека. А братство у нас с детства, потому что мы знаем друг друга с детства, - объясняет бизнесмен. - Извините за такую интимность, мы знаем кто как пахнет. Зачастую мы выходим на ковер не жалея друг друга, но после этого обязательно обнимаемся и уходим с ковра, конечно же, друзьями. Мы друзья-соперники, но ни в коем случае не друзья-противники».

Коммерциализация проекта «Мы из самбо» возможна, но не обязательна, потому что бизнесмену, в первую очередь, хотелось бы, «чтобы люди находили друг друга и дружили». Финансирование будет происходить от частных лиц, но не исключается интерес спортивных федераций.

«Мы не сомневаемся, что к кому мы бы ни обратились, нам будут помогать. Но насколько, время покажет», - резюмирует Япринцев.





Что касается другого спортивного проекта, минского футбольного клуба «Динамо», то бывший акционер «Трайпла» снова выразил готовность участвовать, если позовут. По его словам, он знает, что нужно делать с «Динамо», но есть юридические вопросы, которые невозможно решить без горисполкома – основного, по словам Япринцева, спонсора и владельца клуба.

Но бизнесмен не делает ставку лишь на спорт, а продолжает работать и ищет новые финансовые источники:

«Я продолжаю работать точно также, меня ничего не остановило. Если я часто провожу свободное время в Москве, это значит, что я стараюсь привлечь больше финансов, больше внимания к нашей стране. Если кто скажет, что я убёг, будет не прав. «Убёг» – это не про меня», - подчеркнул он.

Также Япринцев прокомментировал информацию о возможном проекте с одним из самых влиятельных бизнес-кланов России, лидирующим в российском топе Forbes - братьями Ротенбергами, кстати, бывшими самбистами. «У меня с братьями Ротенбергами есть уважение к друг другу и дружеские отношения. Проекта пока нет. Хотелось бы чтобы он был, конечно. Можно было бы сейчас тумана нагнать, чтобы у некоторых людей здесь дрожь по телу была. Но, к сожалению, его нет. Все может быть. Я буду все делать, чтобы наша страна жила лучше, это точно», - пообещал бизнесмен.

По поводу претензий к нему и его бывшему деловому партнеру Юрию Чижу со стороны украинской компании Jaspen Capital Partners о несостоявшейся поставке 2 тыс. тонн дизельного топлива Япринцев уверяет, что ему никто из Украины не звонил. «Если я не ошибаюсь, помню, что претензии были к компании «Трайпл». А я к ней, слава богу, никакого отношения не имею. Но не к людям, которые там работают, там многих я уважаю. При всем при том, что я много узнаю, но все равно отношусь снисходительно, особенно к мужчинам и женщинам, которые ходят в брюках», - прокомментировал Япринцев.

Напоследок бизнесмен поделился своей точкой зрения о вердикте суда по делу бывшего владельца «Мотовело» Александра Муравьева и задержании предпринимателя Александра Кныровича:

«Мне жаль, что произошло с Кныровичем и Муравьевым. Мне кажется, что эти люди могли бы, наверное, работать, исправить какие-то ошибки. Я знаю только одно, что только суд имеет право выносить приговор. Мне как человеку, побывавшему по ту сторону решетки, жаль всех людей, кто там оказался, кроме насильников и убийц», - резюмировал Япринцев.