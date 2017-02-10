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Белстат о ценах в январе: подешевели обеды в ресторанах и лекарства

10.02.2017 20:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Несущественно подешевели в январе обеды в ресторанах, лекарства, мясо и рыба, по основным позициям товаров и услуг зафиксировано подорожание, соответствующую информацию обнародовал в пятницу Национальный статистический комитет Беларуси.

Белстат о ценах в январе: подешевели обеды в ресторанах и лекарства
© Sputnik Екатерина Чеснокова
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По информации Белстата, продукты и безалкогольные напитки в январе 2017-го подорожали на 1,2%, овощи – на 15,6%. Больше всего выросли в цене перец сладкий, помидоры и огурцы – 31,9%, 19,9% и 19,4% соответственно. Цены на картошку увеличились на 4,9%, капусту – 9,4%, фрукты – 3,8%, виноград за январь стал дороже сразу на 24,6%, а бананы — на 4,2%. При этом обеды в ресторанах подешевели (на 1,7%). 

Несущественно дешевле стали мясо (–0,1%) и рыба (–0,16%), но спиртное и сигареты подорожали – 1,05% и 0,18%. 

В январе цена на непродовольственные товары выросла – на 0,81%, также подорожали одежда и обувь – на 0,14% и 4,13%, лекарства стали дешевле на 0,21%, как и туруслуги – на 1,73%.

По итогам месяца инфляция в Беларуси составила 0,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего выросли в цене перец сладкий, помидоры и огурцы – 31,9%, помидоры 19,9% и 19,4% соответственно.

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