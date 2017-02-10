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Кобяков: Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го
10.02.2017 18:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 февраля. "Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки", — заявил премьер-министр Андрей Кобяков после совещания у Александра Лукашенко об актуальных вопросах развития экономики.
"Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 2015 года", — приводит слова Кобякова пресс-служба правительства.
Премьер-министр анонсировал принятие мер по активизации ситуации в строительном комплексе: "Есть еще проблемы в строительном комплексе, связанные с тем, что идет оптимизация строительства жилья, прежде всего с государственной поддержкой. Но в ближайшее время будут предложены новые инструменты, которые позволят вовлечь большее число банков и граждан в строительный процесс".
Кобяков отметил, что на совещании обсуждалась также тема развития индивидуального жилищного строительства. "Это направление будет всемерно поддерживаться в стране", — сказал он.
По итогам 2016 года белорусский ВВП снизился на 2,6%.
БелаПАН.
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Минск, 10 февраля. "Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки", —...
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