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Кобяков: Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го

10.02.2017 18:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 10 февраля. "Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки", — заявил премьер-министр Андрей Кобяков после совещания у Александра Лукашенко об актуальных вопросах развития экономики.

"Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 2015 года", — приводит слова Кобякова пресс-служба правительства.

Премьер-министр анонсировал принятие мер по активизации ситуации в строительном комплексе: "Есть еще проблемы в строительном комплексе, связанные с тем, что идет оптимизация строительства жилья, прежде всего с государственной поддержкой. Но в ближайшее время будут предложены новые инструменты, которые позволят вовлечь большее число банков и граждан в строительный процесс".

Кобяков отметил, что на совещании обсуждалась также тема развития индивидуального жилищного строительства. "Это направление будет всемерно поддерживаться в стране", — сказал он.

По итогам 2016 года белорусский ВВП снизился на 2,6%.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 февраля. "Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки", —...

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