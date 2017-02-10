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Нацбанк определил перечень условий для отказа банка в возмещении похищенных с карточки средств
10.02.2017 18:08 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Национальный банк Беларуси определил четкий перечень условий, при которых банк в рамках действия принципа нулевой ответственности откажет в возмещении средств, похищенных с карточки.
Как пояснили в Нацбанке, нововведения направлены на защиту прав держателей банковских платежных карточек и предусматривают закрепление единого для всех банков подхода к применению принципа нулевой ответственности по операциям, которые не санкционированы держателями карточек. Определен четкий перечень условий, при наличии которых банки имеют право отказать клиенту — физическому лицу в возврате денежных средств по операциям, не санкционированным держателями карточек.
К таким условиям относятся: совершение операций с использованием микропроцессора стандарта EMV и подтвержденных вводом ПИН-кода; совершение операций с использованием технологии радиочастотной идентификации и подтвержденных вводом ПИН-кода; совершение операций в сети интернет с дополнительной аутентификацией держателя банковской платежной карточки по технологии платежной системы, в рамках которой карточка выпущена в обращение; совершение операций с использованием технологии аутентификации держателя банковской платежной карточки посредством системы дистанционного банковского обслуживания; совершение операций после инициированной держателем карточки или клиентом отмены ее блокировки, произведенной банком-эмитентом в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента (счету по учету кредитов); наличие у банка-эмитента информации о мошеннических действиях держателя банковской платежной карточки; нарушение установленного срока подачи заявления о возврате денежных средств.
Как отмечают в Нацбанке, для оперативного разрешения вопросов в случае несанкционированного списания денег со счетов держателей платежных карточек клиентам — физическим лицам предоставлена возможность подачи в банк-эмитент заявления в электронном виде. При этом из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления на возврат денежных средств, несанкционированно списанных со счетов держателей карточек, исключается нахождение ее держателя за пределами Беларуси.
Определено основание, при котором заявление на возврат денежных средств по операциям, не санкционированным держателем банковской платежной карточки, подлежит безусловному удовлетворению банком-эмитентом. Таким основанием является наличие у банка-эмитента сведений о компрометации эмитированных им банковских платежных карточек в результате незаконного доступа к программно-техническим средствам банков, банков-нерезидентов и (или) процессинговых центров и, как следствие, к реквизитам скомпрометированных действительных банковских платежных карточек и (или) информации, позволяющей несанкционированно использовать действительные банковские платежные карточки.
На 1 октября 2016 года в Беларуси в обращении находилось более 12,7 млн банковских платежных карточек национальной платежной системы "Белкарт" и международных систем Visa, Maestro и MasterCard. На сегодняшний день 22 белорусских банка эмитируют банковские платежные карточки внутренних и международных платежных систем.
По данным МВД, последние 2-3 года количество хищений с банковских карточек в Беларуси уменьшается — в первую очередь благодаря профилактической совместной работе с банками, финансовыми организациями. Таких преступлений было 1.820 в 2016 году и 2.036 — в 2015-м.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 10 февраля. Национальный банк Беларуси определил четкий перечень условий, при которых банк в рамках действия принципа нулевой ответственности откажет в...
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