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Посол России о выдаче блогера Лапшина Азербайджану: Эмоционально, конечно, вопросы остались
11.02.2017 00:14 — Новости Экономики | Tut.by
Выдавая российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина Азербайджану, Беларусь действовала согласно закону. Однако с эмоциональной точки зрения, вопросы остались, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.
— Зная, что те, кто посещает Нагорный Карабах, являются невъездными в Азербайджан, решил проверить. Воспользовавшись тем, что в Азербайджане проводилась «Формула-1», он съездил еще раз. Под «Формулу-1» его пропустили азербайджанские силовики. А вернувшись оттуда начал хвастаться в соцсетях, какие плохие азербайджанцы. Потом поехал в Беларусь, у него здесь родственники. И тут его по запросу Азербайджана задержали.
Суриков говорит, что несмотря на усилия консульских служб и России, и Израиля, Лапшин был все-таки передан Азербайджану, так как в рамках СНГ существует соглашение о выдаче в случае уголовного преследования.
— Если ты совершил что-то запрещенное в каком-то государстве, не обязательно афишировать на весь мир. Ничего же не было бы, — еще раз посетовал посол.
Он подчеркнул, что «в юридической плоскости все чисто, все в рамках соглашения СНГ о выдаче». «А вот эмоционально, конечно, вопросы есть», — добавил Суриков.
Лапшин был
МИД России
Между тем в Азербайджане
8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев
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