Выдавая российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина Азербайджану, Беларусь действовала согласно закону. Однако с эмоциональной точки зрения, вопросы остались, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.

В интервью ТАСС дело блогера посол назвал «историей распущенности в соцсетях».

— Зная, что те, кто посещает Нагорный Карабах, являются невъездными в Азербайджан, решил проверить. Воспользовавшись тем, что в Азербайджане проводилась «Формула-1», он съездил еще раз. Под «Формулу-1» его пропустили азербайджанские силовики. А вернувшись оттуда начал хвастаться в соцсетях, какие плохие азербайджанцы. Потом поехал в Беларусь, у него здесь родственники. И тут его по запросу Азербайджана задержали.

Суриков говорит, что несмотря на усилия консульских служб и России, и Израиля, Лапшин был все-таки передан Азербайджану, так как в рамках СНГ существует соглашение о выдаче в случае уголовного преследования.

— Если ты совершил что-то запрещенное в каком-то государстве, не обязательно афишировать на весь мир. Ничего же не было бы, — еще раз посетовал посол.

Он подчеркнул, что «в юридической плоскости все чисто, все в рамках соглашения СНГ о выдаче». «А вот эмоционально, конечно, вопросы есть», — добавил Суриков.

Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда Минска в Баку">экстрадирован в Азербайджан 7 февраля. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — блогер находился в черном списке за посещение Нагорного Карабаха.

МИД России заявил , что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. А депутаты Армении на заседании парламента призвали МИД своей страны «отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры».

Между тем в Азербайджане призывают не политизировать дело Лапшина.

8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.