Российское подразделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновник владеет активами в сфере, которую регулирует его ведомство, сообщает РБК .



Сергей Данкверт. Фото с сайта lastphotos.ru

«Трансперенси Интернешнл - Россия» направит заявление в Генеральную прокуратуру «в связи с признаками неурегулированного конфликта интересов господина Данкверта», рассказал «Центру управления расследованиями» (ЦУР) замдиректора правозащитной организации Илья Шуманов.

По его словам, «Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник». «Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», — сообщил Шуманов.

Среди активов, которые принадлежат главе Россельхознадзора в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, которые анализировал ЦУР и «Трансперенси Интернешнл - Россия», перечисляются ранее упоминавшиеся в СМИ активы Данкверта и его семьи (в частности, агрохолдинг «Агроплемсоюз»), так и ряд новых компаний — калужские ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное» (76%).

​​Как рассказала РБК пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, все те активы, которые указывает правозащитная организация — это открытая информация, все активы отражены в декларации Данкверта. «Вся собственность наследственная от умершего отца», — отметила она. Алексей Данкверт, умерший в 2013 году, занимал, в том числе, посты президента «Агроплемсоюза» и председателя совета директоров Союза животноводов России. «Говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно», — заключает Мелано.

​На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указал президент Беларуси Александр Лукашенко. 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом он заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело за периодические запреты на поставки белорусской продукции в Россию.

«Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.