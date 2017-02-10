Акции 19 государственных предприятий будут предложены к продаже в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности.



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Государство продает Гродненский завод торгового машиностроения, Давид-Городокский электромеханический завод, ОАО «Лантан», Минский завод отопительного оборудования, Витебский приборостроительный завод, Брестский радиотехнический завод, Брестский электромеханический завод, Гомельский завод измерительных приборов и ряд других предприятий. На продажу будет выставлен весь пакет акций, принадлежащих государству.

Государство также готово продать контрольный пакет ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» и ОАО «Гомсельмаш» — но только стратегическому инвестору и под конкретные инвестиционные проекты.