﻿ Министерство промышленности выставило на продажу акции 19 госпредприятий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Министерство промышленности выставило на продажу акции 19 госпредприятий

11.02.2017 10:18 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Акции 19 государственных предприятий будут предложены к продаже в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности.


Фото с сайта belarus.by

Государство продает Гродненский завод торгового машиностроения, Давид-Городокский электромеханический завод, ОАО «Лантан», Минский завод отопительного оборудования, Витебский приборостроительный завод, Брестский радиотехнический завод, Брестский электромеханический завод, Гомельский завод измерительных приборов и ряд других предприятий. На продажу будет выставлен весь пакет акций, принадлежащих государству.

Государство также готово продать контрольный пакет ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» и ОАО «Гомсельмаш» — но только стратегическому инвестору и под конкретные инвестиционные проекты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство также готово продать контрольный пакет ОАО "БАТЭ", "Горизонт" и ОАО "Гомсельмаш" - но только стратегическому инвестору и под конкретные инвестиционные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Генпрокуратуру России передадут материалы о "конфликте интересов" Данкверта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика