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Минпром Беларуси выставил на продажу акции 19 госпредприятий

11.02.2017 14:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Министерство промышленности Беларуси разместило на своем сайте перечень хозяйственных обществ, принадлежащих государству, акции которых предлагаются к продаже в 2017 году.

Всего в перечне 19 предприятий. В отношении 16 из них к продаже предлагается весь принадлежащий государству пакет акций, это, в частности, Гродненский завод торгового машиностроения, Давид-Городокский электромеханический завод, Минский завод отопительного оборудования, Витебский приборостроительный завод, Брестский радиотехнический завод, Брестский электромеханический завод, Гомельский завод измерительных приборов и другие предприятия.

В отношении ОАО "Бобруйский машиностроительный завод" и ОАО "Барановичский завод станкопринадлежностей" речь идет о продаже акций основному акционеру по индивидуальному проекту нормативного правового акта главы государства с заключением инвестиционного договора.

В перечень также включены ОАО "БАТЭ" — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", ОАО "Гомсельмаш". По этим предприятиям предполагается продажа до контрольного пакета акций стратегическому инвестору под конкретные инвестпроекты по индивидуальному проекту нормативного правового акта главы государства с заключением инвестиционного договора.


Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. Министерство промышленности Беларуси разместило на своем сайте перечень хозяйственных обществ, принадлежащих государству, акции которых...

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