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Минпром хочет продать акции 19 госпредприятий

11.02.2017 15:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Министерство промышленности Беларуси разместило на своем сайте перечень госпредприятий, акции которых планируется продать в этом году.

В списке госпредприятий на продажу — 19 компаний, из них в 16 планируется продать весь государственный пакет акций.

Среди предприятий, в которых государственную долю планируют отдать полностью — Гродненский завод торгового машиностроения, Минский завод отопительного оборудования, Витебский приборостроительный завод и некоторые другие.

В списке на продажу — акции ОАО "Бобруйский машиностроительный завод" и ОАО "Барановичский завод станкопринадлежностей".

Могут быть проданы в этом году и акции ОАО "БАТЭ" — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", ОАО "Гомсельмаш". Планируется, что в этих предприятий будут проданы контрольные пакеты акций стратегическим инвесторам под конкретные инвестпроекты.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди выставленных на продажу предприятий – Витебский приборостроительный завод, Гомсельмаш и Горизонт.

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Минпром Беларуси выставил на продажу акции 19 госпредприятий
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