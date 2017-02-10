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Минпром хочет продать акции 19 госпредприятий
11.02.2017 15:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Министерство промышленности Беларуси разместило на своем сайте перечень госпредприятий, акции которых планируется продать в этом году.
В списке госпредприятий на продажу — 19 компаний, из них в 16 планируется продать весь государственный пакет акций.
Среди предприятий, в которых государственную долю планируют отдать полностью — Гродненский завод торгового машиностроения, Минский завод отопительного оборудования, Витебский приборостроительный завод и некоторые другие.
В списке на продажу — акции ОАО "Бобруйский машиностроительный завод" и ОАО "Барановичский завод станкопринадлежностей".
Могут быть проданы в этом году и акции ОАО "БАТЭ" — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", ОАО "Гомсельмаш". Планируется, что в этих предприятий будут проданы контрольные пакеты акций стратегическим инвесторам под конкретные инвестпроекты.
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Среди выставленных на продажу предприятий – Витебский приборостроительный завод, Гомсельмаш и Горизонт.
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