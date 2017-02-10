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Москва настаивает на выплате Беларусью долга за газ

11.02.2017 16:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Россия настаивает на полном погашении Беларусью долга за газ, заявил в субботу глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Белорусские власти с начала года ставят вопрос о справедливости нынешней цены российского газа для республики. Обе страны исходят из разных цен, из-за чего, по мнению РФ, долг Беларуси за поставки газа уже составляет 550 миллионов долларов.

"Россия настаивает на полном погашении Беларуси долгов за газ" — заявил в субботу Новак, его слова приводит РИА Новости.

В минувшую пятницу в Москве по этому вопросу состоялись переговоры вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича. Пока о них официально известно только то, что этот визит был неожиданным для белорусского вице-премьера, российская сторона подробностей беседы не раскрывает.

Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ. Белорусская сторона не раз порывалась поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связав это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре прошлого года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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Долг республики за поставки российского "голубого топлива" уже составляет 550 миллионов долларов.

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