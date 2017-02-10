МИНСК, 11 фев — Sputnik. Россия настаивает на полном погашении Беларусью долга за газ, заявил в субботу глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Белорусские власти с начала года ставят вопрос о справедливости нынешней цены российского газа для республики. Обе страны исходят из разных цен, из-за чего, по мнению РФ, долг Беларуси за поставки газа уже составляет 550 миллионов долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Неожиданный визит Семашко в Москву, о чем договорились вице-премьеры?

"Россия настаивает на полном погашении Беларуси долгов за газ" — заявил в субботу Новак, его слова приводит РИА Новости .

Министр энергетики также отметил, что в ходе переговоров рассматриваются различные варианты и цифры, а также система взаимодействия на долгосрочную перспективу, однако при понимании того, что долги белорусской стороны будут погашены.

В минувшую пятницу в Москве по этому вопросу состоялись переговоры вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича . Пока о них официально известно только то, что этот визит был неожиданным для белорусского вице-премьера, российская сторона подробностей беседы не раскрывает.

Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ. Белорусская сторона не раз порывалась поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связав это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре прошлого года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.