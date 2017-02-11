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Иран готов обеспечить Беларусь энергоносителями

11.02.2017 21:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Иран заинтересован в поставках продукции белорусских предприятий машиностроения и готов обеспечить белорусский рынок энергоносителями, сообщает телеканал СТВ в программе "Новости 24 часа" 11 февраля.

Товарооборот между двумя странами сейчас превышает 100 млн долларов.

"Двусторонние отношения между нашими странами развиваются довольно быстрыми темпами, -- заявил СТВ посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси. -- Я убежден, что воля руководителей двух стран позволяет развивать сотрудничество в политической, экономической и других областях. Конкретные шаги в этом направлении сделаны, мы только должны их продолжать".

По информации СТВ, главными статьями белорусского экспорта в Иран являются грузовые автомобили, металлопродукция, шины, газетная бумага. Иран поставляет в Беларусь фрукты, медицинские приборы и лекарства.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. Иран заинтересован в поставках продукции белорусских предприятий машиностроения и готов обеспечить белорусский рынок энергоносителями,...

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