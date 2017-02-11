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Стали известны подробности переговоров Дворковича и Семашко
11.02.2017 18:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Вице-премьер Белаpуси Владимиp Семашко и его pоccийский коллега Аpкадий Двоpкович обcудили в пятницу в Моcкве газовый вопpоc, раccказал журналиcтам глава Минэнеpго РФ Алекcандp Новак.
© Sputnik Илья Питалев
Белоруccкий вице-премьер Владимир Семашко в пятницу поехал в Москву на переговоры по нефти и газу. Изначально в графике заместителя премьер-министра этой поездки не было, поэтому для многих она стала неожиданностью.
"Переговоры продолжаются, процесс еще идет. Рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты. В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены", — сказал Новак, его слова привело агентство
Беларусь и Россия до сих пор не разрешили нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в РБ, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
Сейчас долг Беларуси за газ перед Россией составляет 550 миллионов долларов.
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Переговоры между Беларусью и Россией по вопросам оплаты долга за газ все еще продолжаются.
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