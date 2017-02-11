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Задержание писателя Жадана: в МИД Украины вызвали нашего посла, Макей поговорил с Климкиным
11.02.2017 19:58 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусского посла в Украине Игоря Сокола вызвали в МИД Украины в связи с задержанием украинского писателя Сергея Жадана в Минске. Об этом сообщает
Белорусскому дипломату выразили «глубокую обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом на въезд Сергея Жадана». Киев обратил внимание на «системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины».
Представитель МИД Украины отметил, что полученные на данный момент разъяснения Минска не устраивают украинскую сторону.
Главы МИД Украины и Беларуси провели телефонную беседу. Результаты ее пока не обнародованы.
Украинский писатель Сергей Жадан
Сергей Жадан — известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. У себя на родине он входит в рейтинг самых популярных писателей Украины.
Запрет на въезд связан с тем, что Жадана внесла в список невъездных Россия. В 2015 году Беларусь и Россия подписали соглашение об объединении этих списков. Ранее с похожими проблемами при въезде в Беларусь сталкивались украинские политики — вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и депутат Игорь Гузь.
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Белорусскому дипломату выразили "глубокую обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом на въезд Сергея Жадана".
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