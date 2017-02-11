Белорусского посла в Украине Игоря Сокола вызвали в МИД Украины в связи с задержанием украинского писателя Сергея Жадана в Минске. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.



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Белорусскому дипломату выразили «глубокую обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом на въезд Сергея Жадана». Киев обратил внимание на «системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины».

Представитель МИД Украины отметил, что полученные на данный момент разъяснения Минска не устраивают украинскую сторону.

Главы МИД Украины и Беларуси провели телефонную беседу. Результаты ее пока не обнародованы.

Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2017 г.

Украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. Ночь он провел в Ленинском РУВД, после чего ему поставили штамп, запрещающий въезд в Беларусь на неопределенное время. Об этом писатель рассказал в Facebook . Он должен покинуть страну 11 февраля вечером.

Сергей Жадан — известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. У себя на родине он входит в рейтинг самых популярных писателей Украины.

Запрет на въезд связан с тем, что Жадана внесла в список невъездных Россия. В 2015 году Беларусь и Россия подписали соглашение об объединении этих списков. Ранее с похожими проблемами при въезде в Беларусь сталкивались украинские политики — вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и депутат Игорь Гузь.