Бывший первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Щурко является представителем литовской компании ARVI в Беларуси. Об этом стало известно журналистам после открытия нового предприятия по производству продукции из мяса индейки в Лидском районе.



Фото: pvlida.by

В 90-егоды Щурко возглавил объединение «Охрана» при МВД. В 2001 году был назначен первым заместителем министра внутренних дел, курировал милицию общественной безопасности и специальную милицию. Позже ему добавили полномочия начальника криминальной милиции.

В 2007 году Александр Щурко был предупрежден указом президента о неполном служебном соответствии. Поводом послужили упущения по своевременному изобличению и пресечению преступной деятельности бывшего командира роты Гродненского отдела Департамента охраны МВД Сергейчика, совершившего ряд умышленных убийств и других тяжких преступлений.

Спустя год Щурко засветился уже в «дачном скандале» с участием силовиков. По словам Лукашенко, «10 высокопоставленных должностных лиц МВД преднамеренно пошли на нарушение законодательства, чтобы получить земельные участки в Минском районе почти задаром». Вскоре после этого все они, в том числе и генерал-майор милиции Александр Щурко, были освобождены от своих должностей.

В 2009 году Александр Щурко устроился заместителем начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

И вот недавно он «всплыл» в группе компаний ARVI известного литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса. Это структура объединяет более 20 предприятий в Литве, Латвии, России, Румынии, Украине, Хорватии. В настоящий момент Александр Щурко представляет интересы ARVI в Беларуси, возглавляя наблюдательный совет ее белорусской «дочки» — «Арвибелагро».



В начале этого года ARVI запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. т в год. В составе комплекса не только завод по убою и переработке мяса, но и фермы для молодняка и откорму птицы.

До этого литовской компанией был введен завод по переработке отходов животного происхождения. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, около 70% из которых составляют кредиты «БПС-Сбербанка».

В 2018 году «Арвибелагро» в целях дальнейшей реализации проекта планирует ввести в эксплуатацию комбикормовый завод.