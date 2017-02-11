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Бывший первый замминистра внутренних дел Беларуси приглянулся литовскому бизнесмену
12.02.2017 14:58 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Щурко является представителем литовской компании ARVI в Беларуси. Об этом стало известно журналистам после открытия нового предприятия по производству продукции из мяса индейки в Лидском районе.
В 90-егоды Щурко возглавил объединение «Охрана» при МВД. В 2001 году был назначен первым заместителем министра внутренних дел, курировал милицию общественной безопасности и специальную милицию. Позже ему добавили полномочия начальника криминальной милиции.
В 2007 году Александр Щурко
Спустя год Щурко засветился уже в «дачном скандале» с участием силовиков. По словам Лукашенко, «10 высокопоставленных должностных лиц МВД преднамеренно пошли на нарушение законодательства, чтобы получить земельные участки в Минском районе почти задаром». Вскоре после этого все они, в том числе и генерал-майор милиции Александр Щурко,
В 2009 году Александр Щурко устроился заместителем начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.
И вот недавно он «всплыл» в группе компаний ARVI известного литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса. Это структура объединяет более 20 предприятий в Литве, Латвии, России, Румынии, Украине, Хорватии. В настоящий момент Александр Щурко представляет интересы ARVI в Беларуси, возглавляя наблюдательный совет ее белорусской «дочки» — «Арвибелагро».
В начале этого года ARVI
До этого литовской компанией был введен завод по переработке отходов животного происхождения. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, около 70% из которых составляют кредиты «БПС-Сбербанка».
В 2018 году «Арвибелагро» в целях дальнейшей реализации проекта планирует ввести в эксплуатацию комбикормовый завод.
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Бывший первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Щурко является представителем литовской компании ARVI в Беларуси.
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