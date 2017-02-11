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Бывший первый замминистра внутренних дел Беларуси приглянулся литовскому бизнесмену

12.02.2017 14:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бывший первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Щурко является представителем литовской компании ARVI в Беларуси. Об этом стало известно журналистам после открытия нового предприятия по производству продукции из мяса индейки в Лидском районе.


Фото: pvlida.by

В 90-егоды Щурко возглавил объединение «Охрана» при МВД. В 2001 году был назначен первым заместителем министра внутренних дел, курировал милицию общественной безопасности и специальную милицию. Позже ему добавили полномочия начальника криминальной милиции.

В 2007 году Александр Щурко был предупрежден указом президента о неполном служебном соответствии. Поводом послужили упущения по своевременному изобличению и пресечению преступной деятельности бывшего командира роты Гродненского отдела Департамента охраны МВД Сергейчика, совершившего ряд умышленных убийств и других тяжких преступлений.

Спустя год Щурко засветился уже в «дачном скандале» с участием силовиков. По словам Лукашенко, «10 высокопоставленных должностных лиц МВД преднамеренно пошли на нарушение законодательства, чтобы получить земельные участки в Минском районе почти задаром». Вскоре после этого все они, в том числе и генерал-майор милиции Александр Щурко, были освобождены от своих должностей.

В 2009 году Александр Щурко устроился заместителем начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

И вот недавно он «всплыл» в группе компаний ARVI известного литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса. Это структура объединяет более 20 предприятий в Литве, Латвии, России, Румынии, Украине, Хорватии. В настоящий момент Александр Щурко представляет интересы ARVI в Беларуси, возглавляя наблюдательный совет ее белорусской «дочки» — «Арвибелагро».

В начале этого года ARVI запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. т в год. В составе комплекса не только завод по убою и переработке мяса, но и фермы для молодняка и откорму птицы.

До этого литовской компанией был введен завод по переработке отходов животного происхождения. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, около 70% из которых составляют кредиты «БПС-Сбербанка».

В 2018 году «Арвибелагро» в целях дальнейшей реализации проекта планирует ввести в эксплуатацию комбикормовый завод.

 
 
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Бывший первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Щурко является представителем литовской компании ARVI в Беларуси.

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