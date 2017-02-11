Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост федерального президента Федеративной Республики Германия. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

«Убежден, что Ваши деловые и личные качества, богатый профессиональный опыт, вдумчивый и конструктивный подход будут способствовать плодотворной работе на высшей государственной должности Германии», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в расширение белорусско-германского сотрудничества и поддержку процесса нормализации отношений между Беларусью и Европейским союзом. «Надеюсь на дальнейшее развитие взаимодействия между нашими странами», — добавил президент.

Сегодня экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым федеральным президентом. Он получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631. Всего в голосовании приняли участие 1251 член Федерального собрания, которое состоит из 630 депутатов бундестага (нижняя палата парламента) и 630 представителей региональных парламентов. Штайнмайер набрал 931 голос (для победы требуется больше половины голосов).

Стоит отметить, что президент, наряду с канцлером и правительством, наделен исполнительной властью, однако, в отличие от канцлера, который формирует правительство, его полномочия существенно ограничены.

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/12/02/2017/58a061b49a79472098f3ad8f?from=main

Президент, наряду с канцлером и правительством, наделен исполнительной властью, однако, в отличие от канцлера, который формирует правительство, его полномочия существенно ограничены.



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/12/02/2017/58a061b49a79472098f3ad8f?from=main