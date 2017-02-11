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Лукашенко возлагает определенные надежды на нового президента Германии
12.02.2017 18:01 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост федерального президента Федеративной Республики Германия. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
«Убежден, что Ваши деловые и личные качества, богатый профессиональный опыт, вдумчивый и конструктивный подход будут способствовать плодотворной работе на высшей государственной должности Германии», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в расширение белорусско-германского сотрудничества и поддержку процесса
Сегодня экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Стоит отметить, что президент, наряду с канцлером и правительством, наделен исполнительной властью, однако, в отличие от канцлера, который формирует правительство, его полномочия существенно ограничены.
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http://www.rbc.ru/politics/12/02/2017/58a061b49a79472098f3ad8f?from=main
Президент, наряду с канцлером и правительством, наделен исполнительной властью, однако, в отличие от канцлера, который формирует правительство, его полномочия существенно ограничены.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/12/02/2017/58a061b49a79472098f3ad8f?from=main
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Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост федерального президента Федеративной Республики Германия.
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