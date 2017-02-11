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"Ставки вниз, станок не трогать". До чего договорились на совещании-дисскусии у Лукашенко
12.02.2017 18:31 — Новости Экономики | Tut.by
Ключевые решения по дальнейшему развитию экономики могут быть приняты во время отчета правительства у Александра Лукашенко, в третьей декаде февраля. Об этом TUT.BY рассказали источники, знакомые с ходом нашумевшего пятничного совещания.
Напомним, что ключевым камнем преткновения
«Среди его предложений — повышение доступности кредитов, сближение их уровня с инфляций; стимулирование строительства и индивидуального жилищного в частности; активизация внутренних инвестиций; меры по достижению положительного сальдо по текущему счету», — говорит знакомый Прокоповича. При выполнении этих условий экс-глава Нацбанка считает, что «нет необходимости в программе с МВФ».
«Не все бесспорно, но и ничего „печатного“ в предложениях Прокоповича действительно нет. Тем более, что сейчас такая избыточная ликвидность, зачем печатать», — подтверждает источник, знакомый с ходом совещания. По его словам, состоялась хорошая дискуссия. «Президент внимательно всех выслушал, но никаких решений на совещании не принималось, да и не планировалось. Основной разговор будет на отчете правительства в третьей декаде февраля. Но [Александр Лукашенко] предупредил, что все должны из этой дискуссии сделать выводы», — сказал он.
Петр Прокопович писал на президента как председатель Совета по развитию предпринимательства, отмечают собеседники. Вопрос доступных кредитов — «одна из основных проблем белорусского бизнеса, не только промышленных гигантов, но и частного сектора». Источник напомнил, что в феврале 2015 года Прокопович вскоре после ухода с поста вице-премьера вместо себя
Еще один источник, комментируя прошедшее совещание, сказал, что «сегодня много неизвестных параметров, чтобы выстраивать четкие планы на будущее, — сколько нефти и по какой цене мы будем перерабатывать, пойдем ли мы на программу с МВФ и получим ли кредит и так далее». «Корректировать свое экономическое мировоззрение должны не только правительство и Нацбанк, но и президент. Не надо сейчас изобретать велосипед и выискивать нестандартные решения. Для начала следует не противиться простым экономическим законам: не давать денег на проедание и пустые проекты, отказаться от перекрестного субсидирования, не затоваривать склады и прочее. Если есть возможность занять у МВФ под хороший процент, то почему ей не воспользоваться. Реформы-то здравые предлагаются. При этом стоит разрешить нефтегазовые вопросы с Россией, которая все еще остается нашим ключевым торговым партнером», — сказал эксперт.
Он прогнозирует, исходя из дискуссии на совещании, что «никто не заинтересован обострять ситуацию». «Если не будет форс-мажора, то ставки по кредитам пойдут вниз быстрее. Нацбанк вряд ли устоит перед этим. Правительство будет вынуждено обеспечить рост [ВВП]. Хотя бы минимальный. Год, может быть, как и протянем. Но это опять же, если не будет никакого форс-мажора. С кредитом МВФ будет проще. Конфликт с Россией или проседание сырьевых и экспортных рынков, наоборот, добавит сложностей», — резюмировал собеседник.
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Ключевые решения по дальнейшему развитию экономики могут быть приняты во время отчета правительства у Александра Лукашенко, в третьей декаде февраля.
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