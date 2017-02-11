Ключевые решения по дальнейшему развитию экономики могут быть приняты во время отчета правительства у Александра Лукашенко, в третьей декаде февраля. Об этом TUT.BY рассказали источники, знакомые с ходом нашумевшего пятничного совещания.



В числе приглашенных на совещание была группа экспертов: бывшие председатели правления Нацбанка Петр Прокопович и Надежда Ермакова, их заместители, а ныне руководители коммерческих банков Юрий Алымов и Николай Лузгин, глава Банка развития Сергей Румас и ректор БГЭУ Владимир Шимов. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Напомним, что ключевым камнем преткновения стала «масштабная денежная эмиссия». «В анонсирующих материалах на TUT.BY все свелось к включению печатного станка. Однако Петр Петрович Прокопович не предлагал запустить печатный станок. В его письме приводится анализ двух лет деятельности правительства — падение ВВП, инвестиций, снижение доходов, но ничего не предлагается. Стабилизация затянулась — это факт, и правительство это понимает. Реформы зашиты в программу с МВФ, но по ней ясности до сих пор нет», — рассказывает источник.

«Среди его предложений — повышение доступности кредитов, сближение их уровня с инфляций; стимулирование строительства и индивидуального жилищного в частности; активизация внутренних инвестиций; меры по достижению положительного сальдо по текущему счету», — говорит знакомый Прокоповича. При выполнении этих условий экс-глава Нацбанка считает, что «нет необходимости в программе с МВФ».

«Не все бесспорно, но и ничего „печатного“ в предложениях Прокоповича действительно нет. Тем более, что сейчас такая избыточная ликвидность, зачем печатать», — подтверждает источник, знакомый с ходом совещания. По его словам, состоялась хорошая дискуссия. «Президент внимательно всех выслушал, но никаких решений на совещании не принималось, да и не планировалось. Основной разговор будет на отчете правительства в третьей декаде февраля. Но [Александр Лукашенко] предупредил, что все должны из этой дискуссии сделать выводы», — сказал он.

Петр Прокопович писал на президента как председатель Совета по развитию предпринимательства, отмечают собеседники. Вопрос доступных кредитов — «одна из основных проблем белорусского бизнеса, не только промышленных гигантов, но и частного сектора». Источник напомнил, что в феврале 2015 года Прокопович вскоре после ухода с поста вице-премьера вместо себя предложил на пост главы совета Василия Матюшевского как человека, который может «сразу принимать решения». Однако первый вице-премьер не изъявил особо желания стать посредником между бизнесом и властью, говорят источники. «Прокоповичу не надо должностей. Человек уже на пенсии. Но ему небезразлична судьба страны и экономики», — говорит собеседник.

Еще один источник, комментируя прошедшее совещание, сказал, что «сегодня много неизвестных параметров, чтобы выстраивать четкие планы на будущее, — сколько нефти и по какой цене мы будем перерабатывать, пойдем ли мы на программу с МВФ и получим ли кредит и так далее». «Корректировать свое экономическое мировоззрение должны не только правительство и Нацбанк, но и президент. Не надо сейчас изобретать велосипед и выискивать нестандартные решения. Для начала следует не противиться простым экономическим законам: не давать денег на проедание и пустые проекты, отказаться от перекрестного субсидирования, не затоваривать склады и прочее. Если есть возможность занять у МВФ под хороший процент, то почему ей не воспользоваться. Реформы-то здравые предлагаются. При этом стоит разрешить нефтегазовые вопросы с Россией, которая все еще остается нашим ключевым торговым партнером», — сказал эксперт.

Он прогнозирует, исходя из дискуссии на совещании, что «никто не заинтересован обострять ситуацию». «Если не будет форс-мажора, то ставки по кредитам пойдут вниз быстрее. Нацбанк вряд ли устоит перед этим. Правительство будет вынуждено обеспечить рост [ВВП]. Хотя бы минимальный. Год, может быть, как и протянем. Но это опять же, если не будет никакого форс-мажора. С кредитом МВФ будет проще. Конфликт с Россией или проседание сырьевых и экспортных рынков, наоборот, добавит сложностей», — резюмировал собеседник.