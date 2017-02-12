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На границе Беларуси со странами Балтии сохраняются очереди грузовиков

12.02.2017 20:03 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. Очереди грузовиков на границе Беларуси со странами Балтии не сокращаются.

По данным Государственного пограничного комитета на 18 часов 12 февраля, в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" на границе с Латвией выезда из Беларуси ожидало по 50 фур. На границе с Литвой в пункте пропуска "Котловка" скопилось 90 грузовиков, в "Каменном Логе" — 190, в "Беняконях" — 99, в "Привалке" — 36.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в очереди на выезд из Беларуси находилось 50 грузовиков, в "Берестовице" — 23, в "Козловичах" — 20.

Стоит отметить, что на польском участке границы есть очереди и на въезд в Беларусь. В "Брузгах" — 40 машин, "Берестовице" — 20, "Козловичах" — 35.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. Очереди грузовиков на границе Беларуси со странами Балтии не сокращаются. По данным Государственного пограничного комитета на 18 часов 12...

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