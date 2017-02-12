- В нашем агентстве с приходом кризиса количество сделок упало на 25%, – делится информацией Александр Лосицкий, директор АН «Центральное» – Похожая ситуация и в других агентствах, с руководством которых я общался: у кого-то количество сделок упало на 30%, 40%, а у кого-то и вполовину. При этом, лишь 10% можно списать на падение рынка в целом. Остальные продавцы либо проводят сделки самостоятельно, либо с помощью «серых маклеров», за некое вознаграждение, отличное от тарифов Минюста. Мониторя объявления в интернете, я нахожу массу тому доказательств: больше половины объектов, размещенных под видом частных объявлений, на самом деле предлагают маклеры. Квартира вроде бы продается от собственника, но если ввести его телефон в поисковик, то выяснится, что этот «собственник» продает дюжину объектов. Конечно, есть вероятность, что он за свою жизнь нажил столько добра и теперь решил одновременно все сбыть, но, когда звонишь по телефону, указанному в объявлениях, владелец даже не отрицает, что он посредник.

По мнению представителей рынка недвижимости, среди сделок, которые проводятся сейчас в столице без посредничества агентства, около 60% проходят через так называемых «серых маклеров». Покупатель обращается к ним за помощью, не желая платить агентству за качественную услугу по тарифам, установленным Минюстом. Услуги «серых маклеров» стоят дешевле.

Минюст не может повлиять на «серых маклеров»: задача ведомства – контролировать агентства, которые работают по лицензии. Привлечь неуполномоченных агентов к ответственности можно только по статье УК РБ «Незаконная предпринимательская деятельность». Но, по словам представителей сферы недвижимости, доказать факт посредничества в сделке купли-продажи почти невозможно.

- То, что люди стали уходить к «серым маклерам» или проводить сделки самостоятельно – следствие простой экономии денег, – считает Александр Лосицкий. - Чем дешевле квартира – тем больше процент, который идет агенту от сделки. А в кризис ходовой сегмент рынка сместился в сторону дешевых квартир, и для тех, кто продает жилье за $35-40 тыс., сотрудничество с агентством серьезно бьет по кошельку. Согласно законодательству, мы должны взять с таких продавцов 2,5-3% от суммы сделки. Это $1200-1400 в эквиваленте. Такие деньги – крупная статья расходов для человека, который в кризис экономит каждый рубль.

О причине ухода продавцов к «серым маклерам» высказалась и заместитель директораАН «Центральное» Екатерина Ачаповская, аттестованный риэлтер:



