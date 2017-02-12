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Курсы валют: доллар опустился ниже 1,9 рубля

13.02.2017 12:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Доллар и евро заметно подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8891
  • Евро — 2,0111
  • 100 российских рублей — 3,2544

Таким образом, на торгах 13 февраля доллар подешевел более, чем на копейку и опустился ниже показателя в 1,9 рубля. Евро потерял практически полторы копейки и стал дешевле на 0,74%. Российский рубль несколько подорожал — на 0,64%.

В целом корзина валют подешевела в понедельник незначительно — на 0,04%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль в понедельник подорожал на 0,64% - до 3,2544 за 100RUB.

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На торгах 13 февраля белорусский рубль заметно ослаб к российскому
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