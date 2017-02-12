МИНСК, 13 фев — Sputnik. Доллар и евро заметно подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8891

Евро — 2,0111

100 российских рублей — 3,2544

Таким образом, на торгах 13 февраля доллар подешевел более, чем на копейку и опустился ниже показателя в 1,9 рубля. Евро потерял практически полторы копейки и стал дешевле на 0,74%. Российский рубль несколько подорожал — на 0,64%.

В целом корзина валют подешевела в понедельник незначительно — на 0,04%.