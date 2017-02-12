На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 13 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

Доллар снизился на BYN0,0137 — до 1,8891 рубля.

Евро опустился на BYN0,0149 — до 2,0111 рубля.

Российский рубль, в пятницу обновивший на Московской бирже полуторагодовые максимумы, укрепился на BYN0,0208 — до 3,2544 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.