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На торгах 13 февраля белорусский рубль заметно ослаб к российскому
13.02.2017 12:26 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 13 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и евро.
Доллар снизился на BYN0,0137 — до 1,8891 рубля.
Евро опустился на BYN0,0149 — до 2,0111 рубля.
Российский рубль, в пятницу обновивший на Московской бирже полуторагодовые максимумы, укрепился на BYN0,0208 — до 3,2544 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар снизился на BYN0,0137.
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