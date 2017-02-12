Гродненский городской исполнительный комитет отказал в проведение демонстрации «Марш нетунеядцев». Заявку на прведение 19 февраля массового мероприятия подавали Объединенная гражданская партия и Независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности, сообщается на региональном правозащитном сайте «Гродненская весна».



сайт: bubr.ru

В официальном ответе за подписью заместителя председателя Зои Кулеши говорится, что «в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года № 114−3 «О массовых мероприятиях мероприятиях в Республике Беларусь «пунктом 2 решения Гродненского исполнительного комитета от 19.10.2011 года № 540 «Об определении мест для проведения массовых мероприятий в городе Гродно», на площади Советской — улице Советской — площади Ленина проведение массовых мероприятий не допускается».



Фото: harodniaspring.org

— Уже более 15 лет гродненские власти отказывают нашим горожанам в праве на мирный протест, хотя право на проведение митингов, шествий и пикетов гарантировано Конституцией Республики Беларусь, — прокомментировал решение исполкома председатель Гродненской организации партии ОГП Андрей Ярмоленко.

По его словам, активисты собрали более трех тысяч подписей против президентского декрета № 3.

— Люди возмущены и выступают за отмену этого декрета, а власть в свою очередь делает вид, что все хорошо и прикрывается различными документами, которые сама для себя написала, — говорит Ярмоленко.