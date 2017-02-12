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Лукашенко встретился с главным редактором "Народнай волi"

13.02.2017 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем.

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Глава государства выразил готовность обсудить во время встречи все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Президент рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.

Иосиф Середич поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться. «Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам», — сказал он.

Главный редактор «Народной воли» попросил главу государства о личной встрече во время «Большого разговора с президентом», который прошел в Минске 3 февраля.

На встрече Лукашенко с представителями общественности и журналистами 3 февраля Середич заявил: «Год назад на предыдущей пресс-конференции я напомнил вам о нашей договоренности о личной встрече. У меня есть ряд вопросов государственного звучания. Судьба „Народной воли“ меня, конечно, волнует. Я не последний человек в нашей стране и имею право обратиться к президенту с тем, чтобы раз в 22 года с глазу на глаз поговорить».

Лукашенко в ответ заверил, что готов общаться с представителями негосударственных СМИ, несмотря на то что они «фальсифицируют факты». В частности, сказал президент, у него «закипают жилы», когда он читает в «Народной воле» проблемные материалы, а потом по его поручению эти факты проверяются и оказываются недостоверными. «Ну зачем ты фальсифицируешь факты, ставишь каких-то вымышленных людей? В этой деревне и этом городе нет таких фамилий. У меня вот эта иногда претензия», — отметил Лукашенко. Он также добавил, что готов общаться с журналистами, в первую очередь «Народной воли» и лично с Середичем, потому что они когда-то оба «никем были».

 
Теги: Минск
 
 
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