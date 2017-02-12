По итогам минувшей недели индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,4% и достиг отметки в 1173 $/м2. Темпы снижения не были такими же высокими, как неделей ранее, что не позволило обновить исторический минимум цен, датированный июнем прошлого года.

За первые 6 недель 2017 года индекс опустился на 1,5%. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года коррекция составила 4,3%, а в 2015 году – 3,5%.



