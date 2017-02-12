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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 февраля 2017 года
13.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
По итогам минувшей недели
За первые 6 недель 2017 года индекс опустился на 1,5%. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года коррекция составила 4,3%, а в 2015 году – 3,5%.
Те же 0,4% “потеряла по итогам недели средняя цена квартир в новостройках. На данный момент она находится у отметки в 1139 $/м2, что лишь на 5 $/м2 выше минимума 2016 года. За январь и первую половину февраля снижение цен на новостройки в 1,5 раза превысило коррекцию на вторичном рынке.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения вновь ощутимо вырос за неделю. Общее количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 2,5%. 1-комнатных квартир стало больше на 3%, 2- и 3-комнатных – на 2,2% и 1,8%, соответственно. Что касается квартир с четырьмя комнатами, то их стало больше сразу на 5%.
По сравнению с минимальным уровнем, который был зафиксирован в прошлом августе, на рынке стало почти на 1100 квартир больше. Тем не менее, текущий уровень предложения на 20% ниже, чем год назад, и на 9% ниже, чем в феврале 2015-го.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 февраля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
По итогам недели подешевели все типы квартир. Наиболее ощутимое снижение было зафиксировано у 4-комнатных квартир (-0,5%), в остальных сегментах коррекция составила от 0,3% до 0,4%.
Текущий уровень цен на 1-комнатные квартиры на 3 $/м2 превышает минимум 2016 года. Выше минимума также находятся 4-комнатные квартиры (+49 $/м2). Что касается цен на квартиры с двумя и тремя комнатами, то на отчётной неделе они пробили предыдущее ценовое “дно”, опустившись ниже на 3 и 4 $/м2, соответственно.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 13 февраля выглядит следующим образом:
Вторую неделю подряд все районы города завершают в “красной зоне”, символизирующей снижение цен. Разбежка в темпах снижения была довольно ощутимой: от -0,1% во Фрунзенском районе до -0,9% в Центральном районе. По итогам месяца наиболее ощутимая коррекция была зафиксирована в Партизанском районе (-2,9%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 695 $/м2 (-0,9%), Витебск – 565 $/м2 (-0,6%), Гомель – 587 $/м2 (-0,1%), Гродно – 701 $/м2 (-0,1%), Могилев – 583 $/м2 (-0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,4% и составила 2 847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1481 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и равняется 772 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 6 по 13 февраля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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