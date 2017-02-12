Государство готово продать контрольные пакеты акций ОАО "БАТЭ" - главной компании холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Горизонт", ОАО "Гомсельмаш" только "стратегическому инвестору" и только под конкретные инвестиционные проекты.

Белсат . Государство также выставило на торги Гродненский завод торгового машиностроения, барановичское ОАО "Торгмаш", Давид-Городокский электромеханический завод, оршанское ОАО "Лантан", Минский завод отопительного оборудования, Витебский приборостроительный завод, Брестский радиотехнический завод, Брестский электромеханический завод, Гомельский завод измерительных приборов, Бобруйский машиностроительный завод, Барановичский завод станкопринадлежностей, - всего 19 предприятий, сообщает

Какой инвестор пойдет в Беларусь?

Экономист Сергей Балыкин не видит перспектив в очередной попытке приватизации:

- Главное - найти желающих купить эти предприятия. Предприятия имеют свои преимущества, но вряд ли станут привлекательным объектом для инвестирования. Эти заводы можно купить для того, чтобы закрыть их и на этих площадях построить нечто новое, например, торговый центр. Но власти не разрешат использовать предприятия таким нецелевым образом, обязательное условие приватизации - сохранение производства, сохранение профиля предприятия, рабочих мест. В сохранение производства может вкладывать деньги инвестор из соответствующей сферы деятельности: производитель сельскохозяйственных машин - в "Гомсельмаш", производитель бытовой техники, электроники - в "Горизонт".

По мнению экономиста, инвестор ничего не выиграет, придя в Беларусь:

- Но какой инвестор пойдет в Беларусь? Честно говоря, мне даже трудно предположить. Зачем плодить себе конкурента? Какие преимущества получит производитель, придя в Беларусь? Получит новые рынки сбыта, квалифицированную рабочую силу, отлаженные бизнес-процессы или экономическую стабильность, неизменные правила игры? Ничего из перечисленного инвестор не получит. Тогда зачем сюда идти?

"Государство опоздало лет на 10"

Председатель независимого Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич говорит, что госудаоство опоздало с приватизацией предприятий лет на десять:

- Надо смотреть, как собираются продавать предприятия? Если государство хочет продавать только 50% акций "Горизонта", на такую сделку никакой инвестор не пойдет: частник хочет руководить предприятием, а ему не дадут.

В каком положении находятся предприятия радиоэлектронной промышленности, которые государство хочет приватизировать?

- Давид-Городокский электромеханический завод, Брестский радиотехнический завод, Брестский электромеханический завод, - все они давно дышат на ладан, их надо было продавать лет 10 назад за любые деньги. Что с ними будет делать инвестор (радиоэлектроники там никогда больше не будет), непонятно, но ясно, что должны появиться новые технологии и новые рабочие места. Не знаю, возможно, на радиозаводах уже давно не топят. Скажу одно: государство делает очень запоздавшие шаги.