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Конфуз с украинским писателем Жаданом. Что произошло и как этого избежать в будущем?
13.02.2017 14:20 — Новости Экономики | Tut.by
Ночью с 10 на 11 февраля в Минске
Как работает обмен черными списками?
Беларусь и Россия ратифицировали соглашение об обмене и фактическом объединении списков невъездных в конце 2015 года. Каждая страна формирует свой список самостоятельно. У нас за применение черного списка на практике отвечают КГБ, Госпогранкомитет и МВД. Соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли воспользоваться открытой границей между Беларусью и Россией для попадания в ту из стран, где их посчитали нежелательными.
Почему Жадан стал «террористом»?
После того, как отношения России и Украины испортились в 2014 году, они начали в массовом порядке вносить публичных фигур друг друга в черные списки. Туда попали политики, чиновники, певцы, актеры и, как оказывается, писатели. Сергей Жадан был активным участником проукраинских митингов в Луганске (откуда он родом) и мог попасть в российский список поэтому.
Другой вариант — он мог попасть под раздачу в качестве ответной меры, когда Москва зеркально реагировала на одно из решений Киева, например о пополнении своего черного списка какими-то российскими литераторами.
Как он въехал в Беларусь и почему был задержан в отеле, а не на границе?
По данным МВД, Жадан смог въехать в Беларусь вопреки своему нахождению в списках невъездных из-за технической накладки. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун
Когда Жадан зарегистрировался в отеле, его данные поступили в милицию, где база более детальная, чем у пограничников. Судя по всему, в МВД подумали, что в страну приехал подозреваемый в терроризме, да еще и родом из Луганской области, где сегодня линия фронта. В результате милиция пришла прямо в отель к писателю, ночь он провел в камере.
Почему Минск смог его оставить?
Минск не обязан отфильтровывать всех неугодных Москве. Соглашение позволяет и Беларуси, и России впустить на свою территорию нежелательное лицо из списка другого партнера. Такое решение должно быть принято «компетентным органом», и о нем нужно уведомить вторую сторону.
По словам Алексея Бегуна из МВД, решение по Жадану принималось «на самом высшем уровне». На каком именно — он не уточнил. Раньше аналогично
Как иностранцам избежать таких неприятностей в будущем?
Каждый иностранец может зайти на сайт МВД Беларуси и отправить электронное обращение с запросом, разрешен ли ему въезд в страну. Ответ последует в течение трех дней.
Затем, если въезд по какой-то причине запрещен и есть подозрения, что это политическое решение Москвы, есть смысл обратиться в посольство Беларуси в стране своего нахождения. Там смогут передать в Минск информацию о желании иностранца приехать, и запрет на въезд в отношении него также могут отменить для поездки в Беларусь. Но не стоит пытаться проехать таким образом в Россию, это будет считаться нарушением правил въезда в страну, что преследуется в уголовном порядке.
А учитывая недавнее введение на границе с Беларусью
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TUT.BY разбирался, почему могла произойти ситуация с задержанием Жадана, запретом на въезд и его аннулированием, и как не допустить ее повторения в будущем.
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