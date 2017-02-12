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Минские магазины предлагают скидки к 14 февраля

13.02.2017 15:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Столичные магазины решили сделать минчанам подарок и провести акцию к Дню Святого Валентина. Завтра со скидкой можно будет купить сувениры, игрушки, парфюмерию и косметику.

Как сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, в преддверии праздника всех влюбленных минские торговые организации предлагают покупателям скидки на широкий ассортимент праздничной продукции: парфюмерии, косметики, сувениров, праздничной атрибутики.

По информации управления торговли, в местах активных покупательских потоков будет организована выездная торговля цветами, которые можно будет купить уже 13 февраля. Цветы будут продавать в фойе всех универмагов, некоторых ТЦ и на Комаровском рынке. Кроме этого, производители сувенирной продукции из национальных материалов предлагают покупателям изделия из соломки, дерева и льна к празднику.

Что касается крупных магазинов, то скидки предлагаются:

- ОАО «ЦУМ Минск» 14 февраля скидка 20% на сувенирную продукцию и мягкие игрушки, и другие мероприятия;

- ОАО «ГУМ» - 14 февраля скидка 25% на подарки и сувенирную продукцию, символизирующие праздник; 

- ТКУП «Универмаг Беларусь» - 14 февраля скидка 20% на все непродовольственные товары;

- ООО «ТД На Немиге» 13 февраля скидка 23% на все непродовольственные товары (для держателей дисконтной карты); 

- УП «Кирмаш» - 14 февраля скидка 22% (для держателей дисконтной карты) на все непродовольственные товары. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Столичные магазины решили сделать минчанам подарок и провести акцию к Дню Святого Валентина. Завтра со скидкой можно будет купить сувениры, игрушки, парфюмерию и...

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