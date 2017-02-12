Среди предложений по оживлению экономики Беларуси, обсуждавшихся в прошлую пятницу на совещании у главы государства, повышение доступности кредитов. Об этом говорил, в частности, экс-глава Нацбанка Петр Прокопович. Одна эксперты сомневаются, что возобновление практики ручной корректировки ставок может способствовать устойчивому росту экономики.



Фото с сайта prolombard.by

«Среди его (Прокоповича — ред.) предложений — повышение доступности кредитов, сближение их уровня с инфляцией; стимулирование строительства и индивидуального жилищного в частности; активизация внутренних инвестиций; меры по достижению положительного сальдо по текущему счету», — говорит знакомый Прокоповича. При выполнении этих условий экс-глава Нацбанка считает, что «нет необходимости в программе с МВФ».

Важность повышения доступности очевидна не только Прокоповичу. «В 2016 г. важной задачей являлось снижение процентных ставок в экономике до адекватного уровня, поскольку в номинальном выражении процентные ставки существенно превышали уровень инфляции», — отмечается в выступлении зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица на недавнем расширенном правлении (текст выступления опубликован в первом номере «Банковского вестника»)

При этом, обращает внимание замглавы Нацбанка, сохранялись базовые принципы проведения процентной политики — превышение доходности сбережений в национальной валюте относительно инвалютных, а также обеспечение положительных процентных ставок в экономике в реальном выражении. Нацбанк, в частности, снизил ставку рефинанасирования с 25% до 18% (снижение продолжается в нынешнем году — ставку уже опустили до 16%) и ставки по своим инструментам. «Уменьшению процентных ставок в экономике способствовали также меры пруденциального характера, направленные на ограничение рисков в банковской деятельности и, соответственно, на снижение риск-премии. Реализация принятых мер способствовала значительному снижению процентных ставок по кредитам для реального сектора экономики и населения», — говорится в докладе.

По данным Нацбанка, средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) уменьшилась за год на 12,8 процентного пункта и составила 20,5% годовых.





С учетом льготного кредитования ставка по всем рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12%. «Более существенное, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок способствовало росту ценовой доступности кредитных ресурсов для экономики. В то же время банковская система столкнулась с проблемой малого количества эффективных инвестиционных проектов в экономике на фоне закредитованности предприятий. И это в условиях значительного избытка рублевой ликвидности», — обратил внимание Калечиц.

По итогам 2016 г. среднедневной профицит ликвидности составлял 931 млн рублей.

Согласно статистическим данным, требования банков и Банка развития к экономике снизились за 2016 г. на 2,8%. Вместе с тем, отмечает замглавы Нацбанка, значительное влияние на изменение кредитной задолженности предприятий перед банками и Банком развития оказала передача проблемных активов Витебскому и Минскому областным исполнительным комитетам, созданному Агентству по управлению активами. С учетом этих трансформаций требования банков и Банка развития к экономике выросли на 0,2%.

В реальном выражении прирост требований банков и Банка развития к экономике в прошлом году составил 0,8% при снижении реального ВВП на 2,6%, что, считают в Нацбанке, говорит об удовлетворении платежеспособного спроса на кредитные ресурсы банковским сектором.

Вторая сторона проблемы высоких ставок по кредитам — ставки по депозитам в нацвалюте. Их динамика в прошлом году, считает Нацбанк, носила нейтральный характер. Средняя ставка по новым срочным депозитам физлиц в рублях в декабре 2016 года сложилась на уровне 14,3% годовых, уменьшившись по сравнению с декабрем 2015 года на 10,3 процентного пункта. Более активное снижение ставок чревато усугублением проблемы долларизации экономики, а по данным на 1 января 2017 года доля валютных депозитов в общей структуре банковских вкладов населения и так составляла 76,3%.

«Банковский сектор — тоже маржинальный сектор, если у нас будет возможность пополнять ресурсную базу меньше чем 12% в белорусских рублях, то будет отлично. Я бы хотел посмотреть, кто будет формировать дешевую ресурсную базу в белорусских рублях. Надо понимать, что финансовый сектор всегда был только кровеносной системой перераспределения ресурсов. Если экономика генерирует дешевый ресурс, то это замечательно», — отмечал в комментарии TUT.BY глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Пока дешевый ресурс генерируется только в предложениях экспертов. При этом Беларусь уже проходила практику раздачи дешевых денег — когда директивными кредитами по льготным ставкам поддерживалась на плаву часть предприятий (в том числе — неэффективных). Вторая половина субъектов хозяйствования при этом вынуждена была платить за ресурсы вдвое дороже. Насколько эффективной была прежняя политика «дешевых денег» оценить непросто, но среди предприятий, генерировавших проблемные долги, немало тех, кто кредитовался не по рыночным ставкам.